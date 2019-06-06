Белсат: на День России в Минск приедут Лариса Долина и «Ночные волки»

В Минске каждые выходные устраивают праздник в честь какой-либо страны, и на этот раз он будет посвящён России. Как пишет на своём сайте «Белсат», перед минчанами выступит «Хор Турецкого» и Лариса Долина, а покататься на своих мотоциклах дадут «Ночные волки».

В Минске каждые выходные проходят праздники, посвящённые культуре разных стран, пишет на своём сайте «Белсат». Так, например, на прошлых выходных был День Швеции, и по этому случаю в Минск пригласили победительницу Евровидения 2012 года певицу Loreen.

На грядущих выходных 8 июня в белорусской столице будут праздновать День многонациональной России. Планируется большой концерт на открытом воздухе, куда пригласили «Хор Турецкого», Ларису Долину и другие коллективы из российских регионов. Кроме того, запланированы разные интерактивные зоны вроде полевой кухни, выставки российского автопрома и прочих.

В свою очередь, как пишет «Белсат», взрослые смогут прокатиться на мотоциклах вместе с байкерами из клуба «Ночные волки». Автор статьи отмечает, что члены этого клуба активно поддерживают политику Кремля. Однако у него есть и белорусский филиал, известный контактами с Виктором Лукашенко — сыном главы государства.