Focus упрекнул немецких политиков в любви к «реваншисту» Путину

В преддверии парламентских выборов многие политики в Восточной Германии «открыли в себе любовь к России», пишет Focus. И, чтобы завоевать голоса симпатизирующих Москве граждан, они выступают против санкций, а также стараются построить дружеские отношения с главой Кремля Владимиром Путиным. Но как можно дружить с тем человеком, который хочет вернуть мир в «догорбачёвские времена» и взять исторический реванш за позорный проигрыш в холодной войне, недоумевает автор статьи Ульрих Райтц.

Перед выборами в земельные парламенты Восточной Германии местные политики неожиданно «открыли в себе любовь к России», пишет Focus. Даже премьер-министр от Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер налаживает дружеские отношения с главой Кремля Владимиром Путиным, потому что боится проиграть «Альтернативе для Германии» и левым, отмечает автор статьи Ульрих Райтц.

Настроения среди граждан Германии действительно изменились, признаёт издание. Большинство немцев считают, что та политика, которую Берлин проводит в сфере обороны, устарела. Больше половины жителей ФРГ не поддерживают антироссийские санкции. К тому же, после того как Дональд Трамп занял пост президента США, многие немцы стали с недоверием относиться к американцам. Исключение представляет разве что новый министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но её лояльность Вашингтону связана с обязательствами перед НАТО.

Прекращение срока действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — это «худшая из новостей за последнее время», ведь речь идёт о самом важном соглашении за последние 50 лет, продолжает Focus. Если бы в своё время экс-президент США Рональд Рейган, которого считали ястребом и неисправимым русофобом, вместе со своим советским коллегой Михаилом Горбачёвым не подписали этот документ, то Германия превратилась бы в «поле ядерных сражений», напоминает Райтц.

Но сейчас времена изменились. Трамп и знать ничего не хочет о той мирной политике, которую проводил его предшественник. А нынешний глава Кремля считает Горбачёва неудачником и винит его в развале Советского Союза. «Путин хочет вернуться в догорбачёвские времена и для этого размещает новые ракеты средней дальности», — пишет автор. В годы холодной войны богатый Запад «уморил гонкой вооружений» экономически отсталый Восток. «Это был исторический позор для русских империалистов. И Путин, считающий, что Запад слаб и находится в упадке, хочет его смыть», — объясняет Райтц, обвиняя главу Кремля в «реваншизме».

В НАТО утверждают, что не собираются принимать зеркальные меры в ответ на размещение Россией новых ракет 9М729, продолжает издание. В организации делают ставку на усовершенствование имеющейся системы ПРО. И хотя это меньшее, что можно сделать, денег всё равно придётся потратить много. Одной только Германии придётся отдать около €10 млрд. Так что неудивительно, что Крамп-Карренбауэр настаивает на увеличении оборонных расходов, видимо, понимая, для чего ей понадобятся эти деньги. И если она продержится на своём посту достаточно долго, то решение об усовершенствовании системы ПРО станет самым важным в её карьере, подчёркивает Ульрих Райтц.

Сегодняшняя Германия — «мирная страна», пишет издание. Об этом свидетельствует тот факт, что даже в правящей партии ХДС политики не могут договориться о проведении военной миссии в Ормузском проливе. А ведь уже 10 лет все только и говорят о том, что Берлин должен проводить более самостоятельную политику на внешней арене и перестать играть роль стороннего наблюдателя. Но разлад в немецкой политике не позволяет этого сделать. «И это показывает, что Путин тонко чувствует исторический момент», — заключает автор.