Sunday Times Оригинал

Times: «не умеют управлять» — Елизавету II разочаровали британские политики

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Британская королева глубоко разочарована существующим в стране политическим классом, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце. По словам издания, раздражение Елизаветы II объясняется «взрывными последствиями» референдума по брекситу, который продолжает раскалывать страну и парламент.
Times: «не умеют управлять» — Елизавету II разочаровали британские политики
Reuters
Британская королева Елизавета II разочарована существующим в стране политическим классом и его «неспособностью управлять». Об этом The Sunday Times сообщил источник в Букингемском дворце.
 
По словам издания, это «самые острые» заявления со стороны королевы за 67 лет её правления. В этих замечаниях отражается раздражение монарха «взрывными политическими последствиями» референдума по брекситу, который продолжает раскалывать страну и парламент.   
 
Впервые своим мнением о британских политиках Елизавета II поделилась на частном мероприятии вскоре после отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона. С тех пор её недовольство лишь укреплялось.
 
«Я думаю, что она по-настоящему встревожена. Я слышал, как она говорила о своём разочаровании нынешним политическим классом и его неспособности правильно управлять, рассказал The Sunday Times высокопоставленный собеседник.  Она выразила своё раздражение и досаду относительно качества нашего политического руководства, и это разочарование только росло».
 
Об отношении королевы к политическому классу стало известно на фоне заявления премьер-министра Бориса Джонсона о том, что он откажется покинуть свой пост, если палата общин вынесет ему вотум недоверия. В результате Британия может погрузиться в «крупнейший конституционный кризис со времён гражданской войны», считает издание. 
 
Канцлер казначейства в теневом кабинете Джон Макдоннелл пообещал, что если парламент не поддержит правительство Джонсона, то лидер лейбористов Джереми Корбин отправится в Букингемский дворец «на такси», чтобы объявить о готовности его партии взять власть в свои руки. Этот комментарий  одно из последних свидетельств того, что противники брексита в палате общин планируют «впутать» 93-летнюю королеву в «разрастающийся кризис» вокруг выхода страны из ЕС, если у них не останется других вариантов.
 
Представители правительства и британской короны ведут интенсивные переговоры, чтобы защитить «независимость монарха». Они «разобьются в лепёшку, чтобы удержать её от какого-либо решения», сообщил The Sunday Times источник, близкий к королеве.  
 
Помощники Елизаветы II в частной беседе подчеркнули, что именно парламент должен решить, кто может сформировать правительство в случае, если Джонсон утратит доверие. И только после этого королеву попросят принять нового премьер-министра.
 
Если ситуация обострится, то член кабинета министров Марк Седвилл напишет формальное письмо лидерам партий и ведущим парламентариям. В нём он призовёт политиков не вовлекать Елизавету II в брексит, обращает внимание The Sunday Times. 
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