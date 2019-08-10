DE: ни одного килограмма — французские рыбаки угрожают не пускать британские морепродукты на рынок ЕС при жёстком брексите

Северофранцузские рыбаки пригрозили Лондону организовать блокаду порта Кале, дабы не пропускать британскую рыбу и морепродукты в Европу, пишет The Daily Express. Как отмечается в материале издания, французов беспокоит перспектива жёсткого брексита, при котором они потеряют доступ в британские территориальные воды.

Рыбаки северных регионов Франции требуют от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пустить европейских рыболовов в британские территориальные воды, угрожая в противном случае организовать блокаду французского порта Кале и не пропускать рыбу и морепродукты, поступающие с Британских островов в Европу, сообщает The Daily Express, со ссылкой на председателя Регионального комитета северной Франции по рыболовству Оливье Лепретра.

Как поясняет обозреватель издания, в случае «жёсткого» брексита рыбаки из ЕС сразу же потеряют доступ в британские воды — если, конечно, Лондон не даст им на это специального разрешения. Ранее несколько министров британского правительства пообещали воспользоваться выходом страны из Евросоюза, дабы «вернуть контроль» над территориальными водами, отказавшись предоставлять гарантии того, что будущее торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем будет включать предоставление европейцам прав на ловлю рыбы в водах Великобритании, пишет автор.

«Если будет жёсткий брексит, я вас уверяю — во Францию из Великобритании не попадёт ни одного килограмма рыбы или морепродуктов. Мы будем баррикады строить. И любой рыбак с северофранцузского побережья вам скажет то же самое», — цитирует The Daily Express господина Лепретра. Он также отметил, что после того, как другие европейские страны потеряют доступ к британским водам, они начнут рыбачить на территории Франции. «Во французских водах будут толпиться и бельгийцы, и голландцы, и испанцы», — заявил Лепретр.

В настоящий момент Великобритания экспортирует примерно 75% вылова за рубеж, и 75% от экспорта идёт в Европу, говорится в материале. Между тем, если «акция протеста» французов состоится, она серьёзно повлияет вообще на всё судоходство между Кале и британским Дувром, подчёркивает автор.