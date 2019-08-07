N-TV: ЕС отказывается обсуждать брексит с Джонсоном — для этого нет оснований

Евросоюз отказывается от новых переговоров по брекситу, потому что не считает их целесообразными. Жёсткий курс нового премьер-министра Великобритании не устраивает Еврокомиссию. В свою очередь, Борис Джонсон утверждает, что выведет страну из ЕС в срок даже без соглашения. Вопрос лишь в том, не блефует ли он, отмечает немецкий телеканал N-TV.

Еврокомиссия сейчас не видит оснований для проведения новых переговоров по брекситу, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Из-за этого ЕС опасается, что 31 октября произойдёт нерегулируемый выход Великобритании из Европы.

По словам дипломатов, представители остающихся в ЕС 27 стран были ещё раз проинформированы о том, что требования нового британского премьер-министра Бориса Джонсона не согласуются с позицией ЕС.

Джонсон хочет непременно устранить страховочный план, известный как «бэкстоп», в соответствии с которым Ирландия останется в таможенном союзе с ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут лучшего решения. ЕС выступает категорически против упразднения этого плана. С точки зрения Брюсселя, «бэкстоп» должен помешать необходимости снова вводить пограничный контроль между британской Северной Ирландией и Ирландией, состоящей в ЕС.

В свою очередь, Борис Джонсон видит в этом страховочном плане «инструмент тюремного заключения», потому что он может удержать британскую Северную Ирландию в таможенном союзе и на внутреннем рынке, если во время пока ещё отсутствующих переговоров по поводу будущих связей между ЕС и Великобританией не удастся достичь единства.

Основанием для уведомления представителей ЕС стала встреча посла Бориса Джонсона в ЕС Дэвида Фроста с экспертами по брекситу от Еврокомиссии на прошлой неделе. Это была первая встреча такого рода после вступления Джонсона в должность премьер-министр Великобритании, отмечает немецкий телеканал.

В последнее время новый глава британского правительства постоянно подчёркивал свою убеждённость в возможности проведения регулируемого выхода из ЕС в назначенную для брексита дату — 31 октября. Впрочем, при необходимости он выведет свою страну из ЕС и без соглашения по брекситу, уверял Борис Джонсон.

Как будут развиваться события в ближайшие недели, по мнению дипломатов, пока не ясно. Никто не знает, блефует ли Джонсон, чтобы заставить ЕС уступить, или он действительно выведет Великобританию из Евросоюза без соглашения. Реализация последнего сценария будет иметь значительные последствия, прежде всего, для экономики, потому что при нынешнем положении дел придётся снова вводить таможни и пограничный контроль.

Представительница Еврокомиссии не пожелала давать комментарии по этому поводу. Она лишь в очередной раз подчеркнула, что имеющееся на данный момент соглашение о выходе Великобритании из ЕС — лучшее и единственно возможное по версии Евросоюза. Между тем, возможно внесение дополнений в запланированное политическое заявление по поводу будущих отношений между ЕС и Великобританией. Дипломаты обращают внимание на то, что в кругу европейских государств ситуацию воспринимают спокойно. Они утверждают, что ЕС подготовлен к варианту событий, при котором брексит будет осуществлён без соглашения, отмечает телеканал N-TV.