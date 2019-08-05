Guardian: брексит без сделки может помешать работе британских школ

Выход Великобритании из ЕС без сделки может привести к вынужденному закрытию школ, срыву экзаменов, а также перебоям с поставками школьного питания, пишет The Guardian со ссылкой на анализ, проведённый британским Министерством образования. Между тем Лондон продолжает готовиться к последствиям отсутствия договорённостей с Брюсселем: недавно стало известно, что правительство планирует выделить £2,1 млрд на случай «жёсткого» брексита.

Министерство образования Великобритании провело секретный анализ рисков, связанных с выходом из ЕС без сделки, сообщает The Guardian.

В пятистраничном отчёте говорится, что брексит без сделки может привести к вынужденному закрытию школ, срыву экзаменов, а также перебоям в поставках еды в школьные столовые.

Сообщается и о возможных мерах противодействия: в случае недостатка школьного питания Министерство образования выделит экстренные средства или же подаст уже заготовленное прошение Министерству финансов о выделении дополнительных средств. Отмечается, что при наихудшем сценарии расходы возрастут более чем в два раза.

Что касается проблем, связанных с перебоями транспорта, то в анализе отдельно упоминаются школы города Дувр как подверженные наибольшему риску вынужденного отсутствия учителей и учеников, а также риску срыва экзаменов.

Как пишет издание, министр образования теневого правительства Анджела Рэйнер призвала Бориса Джонсона исключить опцию выхода из ЕС без сделки: по её мнению, такой шаг нанесёт школам больше вреда, чем все предыдущие меры консерваторов, связанные с сокращением выделяемых на образование средств.

Согласно информации The Guardian, в анализе уровень риска тех или иных проблем отмечается с помощью специальных цветов: зелёного (когда министерство уверено, что справится с проблемой), жёлтого (когда решение проблемы возможно, но связано с большими затруднениями) и красного (когда решение проблемы невозможно). Издание сообщает, что возможные перебои с поставками школьного питания и проблемы со школьным транспортом отмечены жёлтым цветом.

Между тем, правительство Великобритании объявило о планах выделить дополнительные £2,1 млрд на случай выхода из ЕС без сделки. Таким образом, подготовка к «жёсткому» брекситу интенсифицируется, несмотря на заявления Бориса Джонсона о том, что он рассчитывает договориться с ЕС о новой сделке.