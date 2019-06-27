Times: британский министр образования не намерен выпускать учеников из школ без однополого ликбеза

После протестов против «ЛГБТ-уроков» Министерство образования Великобритании выпустило окончательный вариант руководства для таких занятий, которые со следующего года будут носить обязательный характер. Глава ведомства Дэмиан Хайндс заявил, что из школы дети смогут уйти, только изучив курс об однополых отношениях, но подчеркнул, что преподносить тему будут в нейтральной и соответствующей возрасту ребёнка манере.

Прежде чем покинуть школу, каждый ребёнок должен пройти курс занятий, посвящённый однополым отношениям. Такую тему лучше обсуждать в классе с учителем, чем с друзьями во дворе, заявил министр образования Великобритании Дэмиан Хайндс.

Как сообщает The Times, Министерство образования страны заверило, что будет «настоятельно рекомендовать» школам обсуждать с детьми тему родителей одного пола, а также «различных видов построенных на любви, здоровых отношений».

Газета подчёркивает, что заявления Минобразования были сделаны после того, как один из членов парламента от Лейбористской партии извинился во время заседания палаты общин за то, что присоединился к родителям, протестовавшим против уроков о правах ЛГБТ-сообщества в начальной школе города Бирмингем. Со следующего года такие занятия станут обязательной частью программы — чтобы «научить детей уважать друг друга с самого раннего возраста». Но сейчас власти подверглись критике, из-за того что не слишком активно поддерживали руководство школы, столкнувшейся с протестами против «ЛГБТ-уроков». Чтобы защитить учителей и учеников, местные власти даже добились специального судебного запрета для недовольных, осадивших учебное заведение.

Теперь Министерство образования выпустило новую методичку, в которой указано, что в начальной школе обсуждение «здоровых отношений» должно проходить в формате, соответствующем возрасту детей. В средних классах же школьники смогут больше узнать о здоровых и безопасных сексуальных отношениях.

«Главная задача подготовки детей к жизни в современной Великобритании — способствовать их пониманию мира, в котором они растут. Это очень важная инициатива, которая поможет молодым людям заботиться о себе и друг о друге. В нашем новом руководстве чётко прописано, что из школы дети должны уходить, только изучив тему ЛГБТ-отношений, — приводит The Times слова главы образовательного ведомства Дэмиана Хайндса. — Конечно, в любом случае дети и сами узнают обо всех вопросах, включая многообразие в нашем обществе. Большой вопрос заключает в том, где и когда эти знания будут усвоены лучше всего — в классе, в интернете или на детской площадке».

Министр также подчеркнул, что уроки о разных типах отношений и семей в современном британском обществе необязательно должны задевать чьи-то чувства и вполне могут преподноситься с уважением ко всем сторонам. Чтобы выработать нейтральный формат введения подобных занятий, будет создана специальная комиссия, в которую в том числе войдут и родители, учителя и представители религиозных групп, пообещал Хайндс.