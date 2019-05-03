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Breitbart: в Канаде мужчину признали виновным в «домашнем насилии» за отказ разглядеть в дочери трансгендера

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В Канаде Верховный суд Британской Колумбии признал отца 14-летней девушки виновным в «семейном насилии» из-за того, что он отказывался обращаться к своей дочери, считающей себя трансгендером, в мужском роде, пишет Breitbart. Согласно защитному предписанию суда, мужчина теперь подлежит аресту в том случае, если он, например, попытается говорить о ней с использованием женских местоимений.
Breitbart: в Канаде мужчину признали виновным в «домашнем насилии» за отказ разглядеть в дочери трансгендера
Global Look Press
Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия признал отца 14-летней девушки, которая называет себя трансгендером, виновным в «домашнем насилии», поскольку он продолжал обращаться к своей дочери в женском роде, пишет Breitbart.
 
Судья Франческа Марзари вынесла защитное предписание, согласно которому отец, известный как «Кларк», подлежит аресту в том случае, если он попытается «убедить» свою дочь, известную как «Максин», «отказаться от лечения расстройства гендерной идентичности» или же попытается назвать её по имени, которое было дано при рождении, и говорить о ней «как о девочке или с использованием женских местоимений» при прямом общении или при разговоре с третьими лицами.
 
В судебном предписании также указано, что арест отца может быть произведён немедленно и без ордера полицейским, у которого имеются «разумные» основания для исполнения предписания.
 
Отец девушки, как пишет издание, отказывался обращаться к своей дочери в мужском роде и продолжал открыто утверждать, что его дочь, с биологической точки зрения, является женщиной.
 
Однако судья Марзари сочла особенно вопиющим не частное общение Кларка с его дочерью, а его «постоянную готовность дать интервью СМИ», в которых он характеризует Максин как женщину, называет её женским именем, выражает своё несогласие с терапией, которую та избрала для себя.
 
С точки зрения суда, подобное поведение подвергло Максин серьёзному риску. В феврале Верховный суд Британской Колумбии вынес решение, согласно которому Максин получила возможность пройти гормональное лечение без согласия своего отца. В результате, подростку теперь регулярно делают инъекции тестостерона в местной детской больнице.
 
По имеющейся информации, идентифицировать себя как мальчика Максин побудил школьный психолог-консультант, когда та была в седьмом классе. В возрасте 13 лет доктор Бренден Хёш из местной детской больнице вдохновил её начать курс инъекций для того, чтобы её внешний вид стал более мужеподобным, сообщает Breitbart.
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источник
Breitbart США Северная Америка
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