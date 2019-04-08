Обозреватель Le Figaro: политкорректность всё чаще требует от французских СМИ искажения реальности

Недавний инцидент с избиением трансгендерной женщины алжирскими мигрантами поставил в трудное положение французские СМИ, пишет обозреватель Le Figaro Матьё Бок-Коте. Притом что игнорировать жестокость нападения было невозможно, говорить, от кого она исходила, было нельзя, ведь это противоречило бы идеям политкорректности, поясняет автор. Этот случай стал очередным доказательством готовности западной прессы искажать реальность в угоду идеологии культурного многообразия, убеждён журналист.

На прошлой неделе французское общество было шокировано заснятой на видео сценой: Джулия, молодая трансгендерная женщина, стала жертвой уличного нападения банды хулиганов, избивавших её с демонстративным удовольствием, рассказывает обозреватель Le Figaro Матьё Бок-Коте. Разумеется, о происшествии сообщили крупнейшие СМИ страны, подчеркнув его жестокость.

Только вот описание фактов в этих статьях вышло довольно кратким, отмечает автор статьи. «Притом что почти все нападавшие размахивали алжирскими флагами, упомянуть об этом в СМИ было практически невозможно, разве только для того, чтобы подчеркнуть, что это не имеет никакого значения», — поясняет журналист.

Таким образом, вместо рассказа о том, кто стоит за насилием в отношении трансгендеров, французские СМИ удовольствовались «разглагольствованиями» о ситуации с толерантностью во Франции в целом и рассуждениями о том, как подобная жестокость вообще возможна. «Можно догадаться, что если бы агрессоры только что вышли с церковной службы и принадлежали, хотя бы отдалённо, к правым-католикам, мы не стали бы свидетелями подобной скромности в манере изложения фактов», — полагает Бок-Коте.

Удручает, что в этом «искривлении реальности» поучаствовала и сама жертва, замечает обозреватель. Пользуясь «новоязом эпохи», Джулия заявила, что отказывается «стигматизировать» Ислам и мусульманское сообщество. Однако, как отмечает Бок-Коте, если обвинять всю мусульманскую общину в этом нападении невозможно, также невозможно искажать реальность в угоду идеологии.

По словам автора, это не первый случай, когда жертва решает преуменьшить значение пережитой агрессии, боясь нарушить порядок, основанный на «культурном многообразии». Весной 2017 года женщинам стало всё сложнее без риска заходить в район Порт-де-ля-Шапель в Париже. Это обстоятельство принято было объяснять засильем недавно прибывших в этот район «мужчин», которые оккупировали общественное пространство, сделав его «негостеприимным» для женщин. «Налицо была демонизация мужчин. При этом упомянуть о том, что это были за мужчины, было невозможно, хотя было хорошо известно, что речь идёт о мигрантах, открыто демонстрировавших своё видение взаимоотношений мужчин и женщин — чуждое элементарным нормам нашей цивилизации», — негодует журналист, напоминая, что похожая ситуация сложилась и с освещением нападений сексуального характера в Кёльне.

В качестве недавнего примера подобного идеологизированного восприятия реальности Бок-Коте приводит слова французского секретаря по вопросам равенства полов Марлен Шьяппа, связавшей волну насилия по отношению к гомосексуалистам с усилением влияния сторонников традиционных семейных ценностей, вместо того чтобы увязать угрозы безопасности с волной иммиграции.

«В самом сердце медийной системы существует программа-переводчик, действующая по простейшему принципу: когда событие укладывается в повествование о культурном многообразии, его подают как политический факт, если же событие противоречит ему, его оттесняют в рубрику «Происшествия», — уверен автор. В особенности это «повествование» приходит в беспорядок, когда представитель одного меньшинства подвергается нападкам со стороны представителя другого меньшинства, замечает журналист.

Нападение на Джулию, по убеждению обозревателя, стало напоминанием о том, что «сторонники политкорректности без всякого стеснения могут отрицать самый очевидный факт». «Её защитники не остановятся даже перед отрицанием того, что солнце встаёт по утрам и садится по вечерам, если это потребуется для спасения истории об искупительном культурном многообразии», — замечает Бок-Коте. По его мнению, делается это из соображений высшего нравственного порядка: «нельзя подпитывать предрассудки этих мужланов, которых мы когда-то называли согражданами». Тем временем подобные манипуляции со смыслом происходящих событий стоят в опасной близости от дезинформации и «фейковых новостей», предупреждает автор статьи.