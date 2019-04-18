PragerU: в тюрьму за «неправильные» местоимения — гендерные активисты толкают США к тоталитаризму

Хотя Конституция США запрещает ограничивать свободу слова, американские чиновники и учреждения придумали суровую кару для тех, кто использует «неправильные» местоимения в отношении трансгендеров, констатирует PragerU. По мнению журналистки Абигейл Шрайер, прикрываясь борьбой за права трансгендеров, активисты пытаются установить тотальный контроль над общественным мнением.

«Хотите контролировать мысли людей — сперва начните контролировать их слова», — это тоталитарное мышление. Некогда оно было совершенно чуждо Америке. Но времена изменились. Американцев всё больше принуждают использовать слова против своей воли, а то и против совести. В противном случае — будьте готовы к последствиям. А последствия могут быть тяжёлыми.



Возьмём, к примеру, проблему трангендерности. Для наших современников это самая новая «битва за гражданские права». Десяток лет назад мало кто смог бы объяснить значение слова «трансгендер». Сегодня, высказав «неправильное» мнение на эту тему, вы можете потерять бизнес, или работу, или и то и другое.



Рассмотрим недавние меры, предпринятые на уровне штатов и на местном уровне, чтобы наказать тех, кто отказывается использовать те местоимения, которые предпочитает индивид. В 2017 году губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал закон, согласно которому работникам здравоохранения, намеренно и неоднократно отказывающимся использовать предпочтительные местоимения пациента, грозят тюремные сроки.



Согласно нормативам, принятым в 2015 году комиссией города Нью-Йорка по правам человека, работодателям, домовладельцам и владельцам предприятий, умышленно использующим в отношении сотрудников-трансгендеров и квартиросъёмщиков-трансгендеров «неправильные» местоимения, грозят штрафы до 250 тысяч долларов. Чрезмерно высокая цена за слово «он» вместо «она», или «она» вместо «он», или даже «он» или «она» вместо «они».



Как насчёт подавляющего большинства граждан, которые, в согласии с биологией, считают, что пол — мужской или женский — определяют хромосомы? Или тех, у кого есть глубокое религиозное убеждение в том, что пол имеет биологическую и бинарную природу и создан Богом с определённой целью?



В декабре 2018 года в Вирджинии был уволен школьный учитель французского языка Питер Влеминг. Причина — его отказ использовать в отношении ученицы-трансгендера те местоимения, которые она предпочитала. Христианские убеждения Влеминга не позволяли ему склониться перед утверждением, что ученица его класса, которая год назад была «она», теперь вдруг стала «он». Влеминг был готов использовать новое имя, которое выбрала ученица, но избегал в отношении неё каких-либо местоимений. Школьный округ это не устроило. Им нужно было услышать из его уст определённые слова.



Необязательно быть религиозным, чтобы считать, что про одного человека нельзя сказать «они».



Верховный суд недвусмысленно постановил, что принуждение к высказываниям — это не свобода слова. В деле «Совет по образованию штата Западная Вирджиния против Барнетта» Верховный суд подтвердил право учащегося отказаться отдавать честь американскому флагу. Вот что написал судья Роберт Джексон: «Если в нашем конституционном созвездии есть неподвижная звезда, то это принцип, согласно которому никакой чиновник высокого или низкого ранга не вправе устанавливать, что является общепринятой истиной в вопросах политики, религии и в иных спорных вопросах». Далее он заявил: «Государство не может принуждать людей говорить то, во что они не верят».



Но именно это и происходит! Людей принуждают говорить про других ze, co или thon. Да, теперь это считается местоимениями! То, что в других обстоятельствах могло бы быть элементом этикета, теперь может повлечь за собой уголовное преследование.



В большинстве случаев я без проблем называла бы других так, как они предпочитают. Уверена, большинство американцев со мной солидарны. Но свобода слова, которую защищает конституция, не начинается с хороших манер и не заканчивается ими. Она охватывает весь спектр, от грубости до кротости. Защищает и тех, кто бросается оскорблениями, и тех, кто предпочёл бы вообще ничего не говорить.



Если государство может принудить к использованию определённых слов, оно может заставить инакомыслящих молчать. Может заставить своих граждан механически повторять суждения, с которыми они не согласны.



Школьный округ Фэрфакс, штат Вирджиния, убрал из своей программы фразу «биологический пол» и заменил её фразой «пол, определённый при рождении». Так левые законодательно устраняют понятие биологического пола, причём им даже не приходится это аргументировать, не приходится никого убеждать.



Пол, определённый при рождении, они пытаются сделать таким же незначительным и необязательным, как имя, данное при рождении. Как будто в день, когда вы родились, какой-то доктор по собственному произволу сделал выбор за вас.



Когда трансгендерное движение стремится развить сострадание к тем, кому сложно примириться со своим биологическим полом, мы должны быть ему признательны. Но когда это движение стремится использовать силу государства, чтобы регулировать наши мнения, и приказывает нам игнорировать биологию и здравый смысл, мы должны сопротивляться.



Это не пустяк. Конституция гарантирует свободу слова, чтобы политические вопросы решались в общественном поле. Левые активисты не хотят, чтобы этот разговор состоялся. Они хотят навязать свои выводы ещё до начала спора. Выбранная ими тактика — принуждение к высказываниям. Это неконституционно, недемократично и неправильно.



Если гендерные активисты восторжествуют, нам с вами, возможно, придётся жить в изменившемся до неузнаваемости мире, который будет для нас не очень-то приятным. Но выразить своё неудовольствие мы не сможем: нужные слова будут уже потеряны.



Абигейл Шрайер для Prager University.



Дата выхода в эфир 15 апреля 2019 года.