Welt: экс-колония Индия утрёт нос англичанам в мировом экономическом рейтинге

По прогнозам, Индия в этом году потеснит Великобританию и станет пятой экономикой мира, сообщает немецкая газета Die Welt. Это связано отчасти со стремительным экономическим ростом бывшей британской колонии и её привлекательностью для инвесторов, отчасти — с ослаблением валюты и экономики Великобритании на фоне приближения к нерегулируемому выходу из Евросоюза.

Согласно прогнозам, бывшая британская колония — Индия — сменит Великобританию, заняв место пятой по величине экономики в мире, сообщает немецкая газета Die Welt. В то время как британцы сами себя ослабили брекситом, Индия становится настоящим магнитом для инвесторов, подчёркивает автор статьи Франк Штокер.

Многие сторонники брексита мечтают о том, чтобы снова вернуть Великобритании былую величину и значимость, как во времена колониального господства. Однако эта идея оказалась химерой, отмечает журналист издания. По всем признакам, Индия в этом году сместит Великобританию с пятой строчки в списке крупнейших экономик мира. Это проливает свет на истинное положение дел и распределение сил в мире, в котором Лондону приходится в одиночку бороться за своё место, пишет немецкая газета.

По данным информационного провайдера HIS Markit, в 2019 году Индия обгонит Великобританию по производительности экономики. В прошлом году Индия уже обошла Францию, напоминает издание. По версии автора статьи, прогноз оправдается, потому что индийская экономика стремительно развивается, в то время как британская производит впечатление ослабевшей.

В первом квартале текущего года ВВП Индии уже немного превышал британский, причём разница продолжает увеличиваться. Кроме того, стоимость британского фунта за последние недели резко снизилась, из-за чего Великобритания к концу года может занять в рейтинге место позади Франции.

Причину такого падения фунта автор статьи связывает с недавним развитием событий в связи с брекситом. Всё более вероятным становится выход Великобритании из ЕС без сделки в конце октября. Новый премьер-министр Борис Джонсон хочет выйти из европейского сообщества во что бы то ни стало. Он не хочет признавать предлагаемое в согласованном договоре регулирование, препятствующее появлению новой границы с Ирландией, однако именно от этого пункта не намерен отказываться ЕС.

В результате за последние недели стоимость британского фунта снизилась ещё больше. Многие эксперты полагают, что в случае жёсткого брексита британская валюта сравняется с евро, а, возможно, даже с долларом. Сейчас фунт стоит $1,21, отмечается в статье.

Напротив, экономика Индии в последние годы развивается крайне динамично, подчёркивает Die Welt. В мае правительство премьер-министра Нарендры Моди убедительно победило на выборах, что «окрылило фондовые биржи», пишет Франк Штокер. Как поясняет журналист, за последние пять лет правительство Моди успешно провело ряд структурных реформ, что стало одной из весомых причин для «эйфории» в индийской экономике. Помимо этого, планируется проведение новых реформ, и, хотя на это уйдут годы, есть надежда на существенное увеличение уровня доходов и качества жизни семей с невысокими заработками.

Также планируется реформирование сельского хозяйства и рынка труда. Прогресс в этой сфере сможет сделать Индию одним из мировых центров производства и дать шанс новому росту в экономике страны, полагают местные эксперты. Индийские специалисты обладают высокой квалификацией, а расходы на производство в стране низкие. В то же время регуляторы мешали фирмам расширяться и нанимать новых сотрудников. Но теперь бывшая британская колония, похоже, нашла рецепт для продолжительного экономического подъёма, отмечает немецкий журналист.

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году ВВП Индии составит $5,9 трлн и превзойдёт японский, что сделает Индию третьей экономикой мира после США и Китая. Субконтинент может стать третьей экономической сверхдержавой на планете всего через шесть лет, сообщается в статье. Конкурировать с ней мог бы лишь Европейский союз. Великобритания же в этом случае останется далеко позади, со всеми вытекающими из этого последствиями, подчёркивает Die Welt.

В мире, где становится всё больше таможенных пошлин и торговых войн, Великобритания как маленькое государство вне крупных торговых блоков вряд ли получит сильную позицию для ведения переговоров, считают аналитики.

Между тем, профессионалы в сфере инвестиций видят в Индии «новую звезду на небосклоне», уверяет корреспондент издания. Впрочем, он обращает внимание на то, что даже при необузданном росте экономики Индии в краткосрочной перспективе то и дело возникают проблемы, о которых инвесторам должно быть известно.

Так, ситуацию осложняет слабый торговый баланс: страна импортирует больше, чем экспортирует. Кроме того, значительная часть экономики Индии представлена небольшими компаниями, не обладающими широким доступом к инновационным технологиям, поэтому их производительность по-прежнему невелика. Трудности создаёт также изменение климата: в этом году количество осадков оказалось ниже среднего уровня на 25—30%. В ближайшем будущем это грозит большими экономическими убытками. В долгосрочной перспективе всё обстоит ещё хуже: если человечество не остановит глобальное потепление, часть Индии станет практически непригодной для жизни при отсутствии кондиционеров. Это одна из немногих областей, в которых бывшая колониальная держава Великобритания пока сохраняет преимущество перед Индией, заключает Die Welt.