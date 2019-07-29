Haaretz: партия Нетаньяху «привлекла» Путина, Трампа и Моди к борьбе за места в парламенте

Наличие Дональда Трампа, Владимира Путина и Нарендры Моди на предвыборных плакатах партии «Ликуд» в Израиле объясняется желанием Биньямина Нетаньяху сменить тактику, пишет Haaretz. Традиционные методы предвыборной борьбы «Ликуда», заключавшиеся в «чёрном пиаре», осуществить будет трудно, учитывая, что на выборах у Нетаньяху слишком много оппонентов: именно поэтому команда израильского премьера решила отказаться от демонизации противников и провести «позитивную кампанию».

Когда на штаб-квартире израильской правящей партии «Ликуд» развернули плакат, изображающий Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным, можно было подумать, что это попытка привлечь избирателей с русскими корнями, пишет Haaretz. Однако затем к этому плакату добавились ещё два, на которых израильский лидер был изображён с Дональдом Трампом и индийским премьером Нарендрой Моди.

На самом деле эта идея не является новой — плакат Нетаньяху с Трампом уже использовался в предыдущей предвыборной кампании «Ликуд», напоминает издание. Нынешняя кампания приурочена к сентябрьским выборам: на них главной проблемой Нетаньяху является большое количество соперников.

Позициям правящей израильской партии угрожают сразу пять человек, возглавляющие различные политические силы. Как отмечает Haaretz, классические методы Нетяньяху не подходят для борьбы сразу с несколькими оппонентами: «чёрный пиар» в адрес политических противников размывается, когда его приходится использовать по многочисленным направлениям. Раньше Нетаньяху играл на том, что обвинял своих противников левого толка в симпатиях арабам: однако сейчас у него есть противники правых взглядов, против которых такой способ не пройдёт.

Поэтому команде Нетаньяху пришлось изменить тактику, отказаться от «чёрного пиара» и провести «позитивную кампанию», пишет издание. Интересен выбор именно Трампа, Путина и Моди. Присутствие американского президента объяснимо: израильские правые любят его, а сам Трамп не раз выказывал Нетаньяху поддержку.

Что касается Путина и Моди, то, судя по всему, Нетяньяху считает, что это понравится избирателям. Кроме того, они являются демонстрацией того, к чему Нетяньяху сам стремится в своей политике.

По иронии судьбы, в тот же день Израиль объявил о завершении совместных с США испытаний своей новой системы ПРО Arrow 3. Теперь американские радары, расположенные в израильской пустыне Негев, будут составной частью защиты Израиля от иранских ракет. При этом новая кампания Нетаньяху передаёт посыл о том, что Трампа недостаточно, и Израилю также нужна защита Индии и России, тесно связанных с Тегераном. Судя по всему, израильский лидер убеждён в том, что гражданам Израиля этот факт неизвестен.