TV5 Monde: Нетаньяху официально открыл поселение имени Трампа на Голанах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял участие в церемонии открытия поселения «Трамп» на Голанских высотах, сообщает TV5 Monde. Как напоминает телеканал, имя Трампа было присвоено поселению на Голанах в знак благодарности главе Белого дома за признание суверенитета Израиля над этой территорией. Как отмечает издание, открытие поселения стало не только дипломатическим жестом по отношению к президенту США, но и поводом ещё раз заявить о том, что Голаны были и остаются частью Израиля.

Израильский и американский флаги развеваются на ветру бок о бок на Голанских высотах. Дональд Трамп официально признал принадлежность этой территории Израилю. В знак благодарности Биньямин Нетаньяху назвал в честь американского президента поселение.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Мы делаем важный шаг в направлении создания поселения «Трамп». Ему официально присвоено имя большого друга Израиля. И я горд заявить, что президент США Дональд Трамп — ещё и мой большой друг.

Однако сегодняшнее открытие стало не просто дипломатическим жестом по отношению к Трампу. Оно стало поводом послать сигнал.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ: Голаны… я повторяю, слушайте меня внимательно: Голаны были, есть и будут неотъемлемой частью нашей страны и нашего государства. Голаны принадлежат Израилю.

Решение назвать это поселение именем Трампа было благосклонно воспринято живущими в этой местности израильтянами.

МУЖЧИНА: Разумеется, меня радует, что новое здешнее поселение будет называться «Трамп».

Голанские высоты были аннексированы Израилем у Сирии в 1977 году. И акт о признании, официально подписанный Дональдом Трампом в марте, стал исключением внутри международного сообщества, которое не признаёт израильского суверенитета над Голанами.

Дата выхода в эфир 17 июня 2019 года.