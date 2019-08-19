Strategic Culture Foundation: «санкционная одержимость» США абсурдна и неэффективна

Штрафные меры, которые США принимают в одностороннем порядке, незаконны, аморальны и самое главное неэффективны, пишет Strategic Culture Foundation. Они не приводят ни к каким положительным изменениям, а только усугубляют ситуацию. Вот если бы Вашингтон сел за стол переговоров с теми странами, которых считает своими противниками, это бы привело к реальным переменам, убеждён автор статьи Филип Джиральди.

Санкции — это «инструмент экономической войны», пишет Strategic Culture Foundation. Штрафные меры, конечно, предпочтительнее, чем прямой военный удар по якобы в чём-то «провинившейся» стране, но не надо питать иллюзий насчёт их предназначения. Это просто альтернативный способ ведения войны, убеждён автор статьи Филип Джиральди. К тому же незаконный, ведь санкции принимает не какой-нибудь наднациональный орган, например, Совет безопасности ООН, а США, причём в одностороннем порядке.

При этом такие действия со стороны Вашингтона только усугубляют ситуацию и не приводят ни к каким положительным изменениям, продолжает издание. В этом плане показателен пример Ирана. На прошлой неделе Белый дом принял абсолютно бессмысленные санкции против министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа. Они не возымеют никакого действия и к тому же в корне противоречат утверждениям президента США Дональда Трампа о том, что он пытается разрешить конфликт с Тегераном дипломатическим путём.

Расчёт заключается в том, что штрафные меры станут очень болезненными для Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео и его «подельник» Джон Болтон, занимающий пост советника Белого дома по национальной безопасности, надеются, что, оказав достаточное давление, смогут подтолкнуть иранцев к протестам и свержению власти, но своими действиями они только подпитывают американофобию и укрепляют поддержку иранского правительства.

Второй странный гротескный случай с санкциями — это дело Скрипалей, продолжает Джиральди. США планируют принять новый пакет санкций в отношении Москвы за предполагаемое отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Штрафные меры запрещают банкам США предоставлять займы или кредиты правительству России. То же самое касается международных финансовых институтов. А это означает, что они будут наказаны, если откажутся выполнять указания Вашингтона. При этом Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. А все представленные на этот момент доказательства неубедительны, отмечает автор.

Своим «санкционным оружием» США также ударили по Венесуэле. Эта страна — идеальный пример того, как в случае со штрафными мерами можно перегнуть палку и оказаться на грани войны. На прошлой неделе Вашингтон ужесточил санкционный режим в отношении Каракаса, из-за которого в некоторых регионах страны венесуэльцы уже голодают, и ввёл полное экономическое эмбарго. ВВС США задержали грузовой корабль, направлявшийся в Венесуэлу через Панамский канал. На борту находился соевый жмых, необходимый для производства продуктов питания. При этом Вашингтон утверждает, что венесуэльский народ голодает из-за некомпетентности своего правительства. Этот же инцидент показал, что Белый дом совершенно не волнует судьба гражданского населения страны.

Штрафные меры США наносят большой ущерб главным образом потому, что имеют глобальный характер. Если Вашингтон вносит кого-то в санкционный список, а одна из стран отказывается выполнять требования Белого дома, её могут коснуться так называемые вторичные санкции. К примеру, государству, которое закупает нефть у Ирана, может быть закрыт доступ к американской финансовой и банковской системам.

События в Швеции — это очень показательный пример «абсурдности санкционной одержимости» США. Дональд Трамп послал в Стокгольм своего переговорщика Роберта О'Брайена, чтобы тот вызволил из местной тюрьмы американского рэпера ASAP Rocky. Глава Белого дома лично его не знает, но за исполнителя походатайствовали такие знаменитости, как Ким Кардашьян и Канье Уэст, не раз лестно отзывавшиеся о Трампе. Переговорщику поручили сказать, что Швецию ждут «негативные последствия», если она не отпустит Rocky. Автор не исключает, что под этим подразумеваются и санкции.

Риторика Дональда Трампа — это только часть проблемы, констатирует Джиральди. Ключевую же роль играют «незаконные, аморальные санкции». И главная ирония заключается в том, что они болезненны, но абсолютно бездейственны. Куба с 1960 года технически находится под санкциями и эмбарго, но режим так и не пал. Не стоит надеяться, что Венесуэла, Иран и Россия также просто исчезнут. Вот если бы Вашингтон сел за стол переговоров с теми странами, которых считает своими противниками, это бы привело к реальным переменам. Но те, кто сейчас сидит в Белом доме, вряд ли так поступят, да и демократы тоже. Ведь они одержимы «российской угрозой» и прочими небылицами, которыми объясняют свои ошибки.