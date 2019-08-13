Daily Telegraph: глава Huawei назвал сотрудников компании «непобедимой железной армией» и призвал к «Великому походу» против США

Миллиардер и основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй в служебной записке заявил о необходимости реорганизовать компанию и создать команду сотрудников, которая поможет преодолеть кризис, пишет The Daily Telegraph. Хотя на прошлой неделе Huawei представила собственную операционную систему, а объёмы продаж растут, из-за санкций Соединённых Штатов компанию может ждать тяжёлый период.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй планирует в срок от трёх до пяти лет создать «непобедимую железную армию», которая защитит компанию от действующих санкций США, сообщает The Daily Telegraph. Такое заявление миллиардер сделал в служебной записке, опубликованной Bloomberg, предупредив сотрудников о возможном ухудшении общего положения телекоммуникационного гиганта на рынке смартфонов. Ранее Соединённые Штаты внесли Huawei в чёрный список, который запрещает американским технологическим компаниям продавать ему что-либо без одобрения правительства.

«Мы должны завершить реорганизацию в суровых и сложных условиях, создав непобедимую железную армию, которая может нам помочь победить, — цитирует британская газета слова Чжэнфэя. — Мы обязательно должны завершить эту реорганизацию в течение трёх-пяти лет». Кроме того, глава компании предупредил о тяжёлом периоде и отметил, что не все части бизнеса смогут пережить изменения. Ранее он заявил, что США недооценили Huawei: по его утверждению, в начале этого года под угрозой введения санкций компания «основательно подготовилась» для того, чтобы избежать перебоев с материалами. Так, на прошлой неделе прошла презентация операционной системы Harmony, которая является конкурентом системы Android от Google. При этом эта ОС станет запасной, если её отключат от американских поставщиков. В прошлом месяце компания объявила, что продажи смартфонов увеличиваются, несмотря на торговую войну с США.

Как напоминает издание, представители Дональда Трампа на переговорах с Великобританией предупредили, что успех торговой сделки после брексита зависит от того, готова ли страна соблюдать жёсткую политику против Huawei. Британским официальным лицам было сказано, что решение использовать оборудование компании для новой сети 5G может привести к срыву переговоров.

Американские представители считают, что Huawei и другие телекоммуникационные китайские компании представляют собой угрозу безопасности, потому что отчитываются перед правящей Коммунистической партией. Huawei неоднократно отрицал эти обвинения, пишет в заключение The Daily Telegraph.