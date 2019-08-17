Вместо санкций Forbes предлагает США иное оружие против «Северного потока — 2»

Санкции против «Северного потока — 2» не заставят Россию отказаться от проекта, но при этом окажут негативное воздействие на отношения между США и европейскими странами, пишет политолог в своей статье для Forbes. При этом, если США вложатся в инфраструктуру для сжиженного газа, то тем самым смогут составить конкуренцию «Газпрому», и это будет значительно полезнее.

Американские власти обсуждают законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2», оправдывая их заботой об энергетической безопасности Европы и защитой стабильности на Украине. Чтобы стать законом, ему нужно пройти ещё ряд согласований, и пока есть время, политолог Анна Микульска в своей статье для Forbes решила проанализировать, какими последствиями он грозит.



Если «Северный поток — 2» будет построен, это позволит «Газпрому» обойти Украину в транзите газа в Европу. Сами европейские страны спорят, нужно ли считать этот проект чисто экономическим, или же он призван расширить доминирующее влияние России и будет служить её геополитическим целям.



Если санкции примут, то страны Восточной и Центральной Европы им будут рады. Но, по словам автора статьи, строительство трубопровода это вряд ли остановит. Санкции могут лишь затянуть дело, сделать газопровод дороже и тем самым снизить его доходность. Но при этом негативные последствия от санкций могут перевесить позитивные, предупреждает автор статьи.



Так, санкции могут осложнить отношения между США и Западной Европой, включая Германию, Францию, Италию, Австрию, Нидерланды, Швейцарию, которые участвуют в проекте. Кроме того, они способны внести разлад и внутри ЕС, рассорив ещё больше восток и запад континента. Тем более разногласия с европейскими партнёрами могут быть губительны для США в тот момент, когда они участвуют в торговой войне с Китаем, вводят санкции против Венесуэлы и Ирана, сталкиваются с миграционным кризисом и ведут тяжёлые переговоры с Канадой и Мексикой.



К тому же Россия не откажется от проекта, хотя бы чтобы показать свою выдержку. Так, по словам бывшего директора по коммуникациям в Белом доме Энтони Скарамуччи, «санкции оказали обратное действие из-за русской культуры — кажется, русские станут снег есть, если им нужно будет выжить».



Да, введение санкций с радостью встретят в Центральной и Восточной Европе, признаёт автор статьи. Но, по её словам, отсутствие санкций никак не скажется на преданности стран Прибалтики и Польши союзу с Соединёнными Штатами. А вот и без того натянутые отношения США с Германией или Францией могут ещё больше осложниться.



Тем более Соединённым Штатам и не обязательно нужны санкции, чтобы сделать поставки российского газа в Европу менее прибыльными. Автор статьи предлагает развивать технологии сжиженного газа, отмечая, что пока в Европу будет поступать альтернативный газ, он создаст конкуренцию российскому, и цены будут снижаться.



Но США должны не ограничиваться декларациями, а давать реальный стимул своим компаниям, например, через условно-невозвратные займы, прямое финансирование и прочие финансовые инструменты. Автор предлагает уделить внимание новым терминалам в Польше и Литве, а также строить новые трубопроводы. Но при этом Европа также должна сделать свои рынки более либеральными и привлекать конкуренцию. Учитывая, что многие контракты с «Газпромом» истекают в 2020-х годах, развитие инфраструктуры и либерализация рынков даст Европе лучшие позиции на новых переговорах, отмечает автор статьи.



Что же касается Украины, она потеряет доходы от транзита газа, но на поставках газа на саму Украину это не скажется, ведь она и так стремится полностью отказаться от российского газа. Кроме того, учитывая растущие потребности Европы, России, возможно, будет мало «Северного потока — 2», и украинскую ветку она будет использовать ещё долго, в частности, в холодные зимы.



Тем более пока что доходы от транзита не смогли спасти Украину от экономического и политического кризиса. И стремление сохранить за Украиной статус транзитной страны, наоборот, будет способствовать сохранению неконкурентности и неэффективности её рынка, а также зависимости от России. Украине нужно менять принцип работы, настаивает автор статьи.



По её словам, российский газ всё равно, вероятнее всего, останется самым дешёвым для Европы. Но «Газпрому» придётся работать на гораздо более конкурентном рынке — и его доходы снизятся. А США могут стать значимой силой в этих преобразованиях. И это было бы эффективнее и лучше, чем санкции, которые ударят не только по «Газпрому», но и по некоторым союзникам США, делает вывод автор статьи в Forbes.