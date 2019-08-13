Handelsblatt: Россия обгоняет США по поставкам СПГ в Европу

За прошедший год США в пять раз увеличили поставки своего сжиженного природного газа в Европу, однако и Россия не стояла на месте, пишет Handelsblatt: на данный момент российский СПГ является вторым по объёмам продаж в Европе, уступая только катарскому. Кроме того, львиная доля рынка по-прежнему принадлежит трубопроводному газу «Газпрома», — отмечается, что эта доля может возрасти ещё сильнее после продления «Южного потока» в страны Европы.

«Северный поток — 2» с отрывом является самым дискуссионным энергетическим проектом Европы: согласно планам, новая ветка газопровода будет поставлять в Европу 55 млрд кубометров газа ежегодно, пишет Handelsblatt.

Споры вокруг проекта в основном носят политический характер. Против «Северного потока» выступают восточноевропейские страны, однако их влияние невелико. Куда большим является влияние сравнительно нового игрока на европейском газовом рынке — США: в Вашингтоне резко выступают против «Северного потока», чтобы обеспечить продажи своего СПГ в Европе.

Смысл заявлений американской стороны сводится к тому, что Германия не должна увеличивать свою зависимость от российского газа, а вместо этого обязана оплачивать предоставляемую Вашингтоном защиту, покупая американский СПГ. Как отмечает издание, в 2019 году США резко увеличили поставки своего газа в Европу — продажи возросли в пять раз.

В то же время Россия также начала значительно расширять свою деятельность на рынке СПГ. По словам первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, Россия уже вышла на второе место по поставкам СПГ в ЕС, уступая только Катару.

Handelsblatt пишет, что слова Приходько, судя по всему, соответствуют истине, поскольку в прошлом году российская компания «Новатэк» запустила на полную мощность свой завод «Ямал-СПГ», производящий 16,5 млн тонн сжиженного газа в год.

Как отмечает издание, российский СПГ дешевле американского. Кроме того, более половины всего газа по-прежнему поставляется в Европу по трубам, поэтому «Газпрому» не стоит беспокоиться за свою долю рынка. Более того, она может быть ещё больше расширена за счёт «Южного потока», который планируется продлить из Турции в страны южной Европы.