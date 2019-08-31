CNN: Трамп публикует в «Твиттере» засекреченные снимки, но ни о чём не жалеет

Дональд Трамп, общаясь с журналистами в пятницу, заявил, что имеет полное право публиковать в «Твиттере» любые снимки, сообщает CNN. Как отмечается в сюжете канала, ранее Трамп написал саркастичный твит о неудачных испытаниях Ираном новой ракеты, приложив к нему фотографию, которая, как рассудили некоторые наблюдатели, скорее всего была секретной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет право публиковать в интернете всё, что хочет. Такой комментарий лидер страны озвучил после того, как опубликовал вот этот твит о взорвавшейся в четверг иранской ракете; в связи с высоким качеством приложенного к твиту снимка у публики появились о том, не является ли эта фотография засекреченным материалом.



В твите говорилось, что США не имеют отношения к аварии, произошедшей в ходе запуска ракеты, а также содержалось, по всей видимости, ироничное пожелание удачи тем, кто будет пытаться установить, что же всё-таки произошло.



В пятницу господин Трамп выступил в защиту своего твита.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я просто пожелал Ирану удачи — у него ведь возникла серьёзная проблема. Ну а у нас была фотография, и я её опубликовал, на что имею полное право. Что будет дальше — посмотрим. (Отвечая на вопрос журналистов о том, откуда снимок) Это вам самим придётся выяснять. А что будет дальше — ещё увидим. У Ирана случилось большое несчастье, и это печально. Как вы, наверное, и сами знаете, Иран собирался запустить крупную ракету, но у него не очень получилось. Мы к этому никакого отношения не имеем.



А со мной на связи — Нейтан Гонсалес, политический обозреватель CNN, а также редактор и издатель информационного бюллетеня Inside Elections. Нейтан, рады вас видеть, спасибо, что к нам заглянули!



НЕЙТАН ГОНСАЛЕС, политический обозреватель CNN: Да мне и не трудно.



Начнём с сюжета об Иране. Что же нам известно? Нам известны какие-то подробности о том, откуда взялась фотография, которую президент опубликовал в «Твиттере»?



НЕЙТАН ГОНСАЛЕС: Как я понимаю, пока речь идёт только о домыслах. Что нам известно наверняка, так это то, что наш президент иногда заводит разговор о том или ином событии, не дожидаясь всех его подробностей — и эта ситуация, как мне кажется, является очередным примером такого поведения.



Нарушил ли Трамп какие-то положения или нет, покажет лишь время — однако, насколько мне известно, являясь президентом США, он имеет право сам решать, что рассекречивать, а что — нет. Так что, на мой взгляд, ситуация получается вроде бы рядовая, но, с другой стороны, достаточно щекотливая, поскольку речь идёт о потенциальном международном скандале, который назревает уже давно.



Это точно. Президент недвусмысленно заявил, что ситуация является одним из его приоритетов, но тайна по-прежнему не раскрыта, и мы продолжим следить за развитием событий.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 31 августа 2019 года.