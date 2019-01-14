Цены на нефть падают, и это плохая новость для России: Трамп ударил по обвинениям в свой адрес новым твитом

Дональд Трамп в очередной раз отреагировал в «Твиттере» на обвинения в том, что он работает на Россию, пишет The Independent. По данным издания, американский лидер заявил, что снижение цен на бензин в США, которое, по его мнению, стало результатом его политики, вредит России, а это значит, что он не может быть «тайным агентом Кремля».

Американский президент Дональд Трамп заявил, что снижение цен на энергоносители в США является свидетельством того, что он не является и никогда не был «тайным агентом России», сообщает британская The Independent.

«Цены на бензин снижаются по всем Соединённым Штатам, поскольку президент Трамп ослабил государственный контроль за энергетикой, и мы теперь производим гораздо больше нефти, чем когда-либо раньше», — написал Трамп в «Твиттере», цитируя телепередачу Fox and Friends канала Fox News. «Но это же плохие новости для России — так зачем президенту Трампу такое затевать? Он же вроде на Кремль работает, нет?», — с сарказмом продолжил американский лидер уже от себя.

“Gas prices drop across the United States because President Trump has deregulated Energy and we are now producing a great deal more oil than ever before.” @foxandfriends But this is bad news for Russia, why would President Trump do such a thing? Thought he worked for Kremlin? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2019 г.

Новый твит Трампа, по всей видимости, стал очередным проявлением его негодования в ответ на сообщения СМИ о том, что ФБР начало расследование с целью определить, работал ли он тайно на Россию, говорится в материале The Independent. Американское издание The New York Times на прошлой неделе написало, что Федеральное бюро расследований заинтересовалось Трампом после того, как он уволил его директора Джеймса Коми в мае 2017 года, уточняется в статье.

Между тем, отдельные эксперты ранее уже выражали сомнения по поводу заявлений Трампа о том, что снижение цен на бензин в США стало результатом его политики, отмечает обозреватель The Independent. Гораздо более важным фактором в удешевлении топлива считаются «рыночные силы, которые президент не контролирует», пишет журналист.