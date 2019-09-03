Figaro: Москва похвалила Макрона за усилия по Ирану

Россия оценила усилия президента Франции Эммануэля Макрона, который стремится сохранить соглашение по иранскому атому и ведёт переговоры с США по этому вопросу, пишет Le Figaro. При этом министр иностранных дел Ирана предупредил, что у Европы есть срок до 5 сентября, чтобы исполнить взятые на себя обязательства.
Россия приветствовала усилия президента Франции Эммануэля Макрона, который пытается убедить Вашингтон ослабить санкции против Тегерана и спасти соглашение по ядерной программе Ирана, пишет Le Figaro. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своим иранским коллегой.
По его словам, Россия поддерживает старания Франции при условии, что договор будет сохранён «в полном объёме без каких-либо довесок или изъятий». Кроме того, он осудил Соединённые Штаты, которые как раз вышли из договора.
Со своей стороны, его коллега Мохаммад Джавад Зариф пригрозил, что его страна может и не согласиться на новые условия договора, если Европа не исполнит своих обещаний до 5 сентября. Иран уже снял с себя ряд обязательств в рамках договора и пытается убедить европейские страны, которые подписывали соглашение, принять определённые меры, чтобы его сохранить.
В свою очередь, в последнее время и президент Франции Эммануэль Макрон прилагает всё большие усилия, чтобы убедить США ослабить натиск на Иран — например, позволить ему частично экспортировать нефть.
Помимо этого, главы МИД России и Ирана обсудили и недавний авиаудар США по Идлибу, где установлен режим прекращения огня. По словам Зарифа, эта атака создала «новую нестабильность» в регионе.
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