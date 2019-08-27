Le Monde: Макрон сделал ставку на личное общение с Трампом и не прогадал

Президент Франции сделал ставку на личные контакты и благодаря тесному сотрудничеству с Дональдом Трампом добился прогресса в решении нескольких международных проблем, сообщает Le Monde. Так, страны — участницы «Большой семёрки» согласились помочь в тушении пожаров в Амазонии, договорились о введении налога на американские цифровые компании, а Трамп заявил о своей готовности сесть за стол переговоров с президентом Ирана.

Несмотря на сложные условия, Эммануэль Макрон смог провести успешный саммит в Биаррице, на котором главы семи самых экономически развитых стран мира достигли согласия по вопросу налогов на цифровых гигантов, договорились о конкретных действиях по тушению пожаров в Амазонии и сформулировали общую позицию по Ирану, пишет Le Monde. В частности, днём 25 августа, для участия в заседании саммита прибыл Мохаммад Джавад Зариф.

Президент Макрон на совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции в понедельник поделился своей уверенностью, что будущая встреча на высшем уровне, которая стала возможной благодаря саммиту, позволит прийти к согласию в вопросе Ирана. Президент США со своей стороны заверил, что готов встретиться с Хасаном Рухани, главой Ирана, при выполнении особых «условий». Рухани во вторник предложил своему американскому коллеге «сделать первый шаг» и снять санкции. Макрон также напомнил, о чём договорились страны — члены G7: не позволить Ирану иметь ядерное оружие, а также обязать его «соблюдать свои обязательства по ядерному оружию» и прекратить угрожать региональной безопасности. По словам французского президента, прогресс есть, хотя и непрочный — с этим согласился Трамп, который назвал саммит «фантастическим».

Как рассказывает издание, совместное появление двух президентов на трибуне само по себе стало символом возобновления неформального диалога в рамках G7 после продолжительного кризиса, усилившегося после прихода в Белый дом Трампа. После выхода Америки из Парижского соглашения и ядерной сделки с Ираном, саммит «Большой семёрки» превратился в «6+1» или даже «6 против 1», как, например, в прошлом году в Квебеке, когда Трамп отказался от ранее подписанного коммюнике. В Биаррице лидер Соединённых Штатов подготавливает почву для встречи в 2020 году, которая пройдёт во Флориде. Он отметил, что Макрон «попросил разрешения» пригласить главу МИД Ирана, однако, по мнению Трампа, эта встреча была преждевременной. Тем не менее президент всегда заявлял, что готов к переговорам с Тегераном, несмотря на свою стратегию «максимального давления»: с его слов, США не хотят свергнуть режим, а просто желает процветания и отсутствия ядерного вооружения на территории Ирана.

Что касается торговой войны с Китаем, президент Соединённых Штатов заявил, что «очень скоро» возобновятся переговоры с Пекином, который, по его словам, хочет заключить соглашение. Ранее его партнёры по G7 призвали действовать, чтобы этот конфликт не разрушил мировую экономику. Кроме того, он принял компромисс по налогам Франции на цифровых гигантов. Страны «Большой семёрки» договорились ввести международный налог на компании GAFA в 2020 году, а Франция, по словам Макрона, отменит свой налог и возместит его выплату, уменьшив новый.

Французская газета отмечает, что такой результат стал возможен благодаря долгой работе французской дипломатии, однако он в том числе демонстрирует эффективность метода Макрона: налаживать личные связи со своими коллегами, начиная с Дональда Трампа. Осознавая важность саммита для закрепления своего международного статуса, Макрон, у которого до сих пор не было ни одного значительного дипломатического успеха, воспользовался своим председательством в G7, появляясь на экранах, раздавая интервью и комментарии, а также встречаясь с главой МИД Ирана или индейским вождём, ставшим символом борьбы с пожарами в Бразилии. Таким образом, саммит в Биаррице показывает, что «Большая семёрка», которую всё ещё продолжают критиковать, сохраняет свою полезность как место для неформальных встреч, где общаются более свободно, потому что не обязаны принимать настоящих решений по её итогам. Такой подход привёл к прогрессу в вопросе Ирана, чего было бы сложно добиться в другом случае.

Также участники саммита обязались предпринять конкретные меры по борьбе с уничтожающими Амазонию пожарами. Макрон заявил, что для помощи странам в этой зоне будет выделено по крайней мере €20 млн, а в конце сентября во время Генеральной Ассамблеи ООН будет официально запущена кампания по спасению «лёгких планеты». Жаир Болсонару, президент Бразилии, отклонил предложение по Амазонии, а глава его кабинета напомнил, что французский президент «даже не смог избежать предсказуемого пожара в церкви, которая является частью мирового культурного наследия человечества», поэтому не ему раздавать советы.

Одной из самых обсуждаемых тем на неформальном ужине в субботу был вопрос возвращения России в «Большую семёрку», отмечает издание. Если Дональд Трамп не скрывает своего желания вернуть Россию без всяких условий, то Макрон, подчёркивая важность диалога с Путиным, настаивает на необходимости важных шагов со стороны Москвы по исполнению Минских соглашений, большая часть которых осталась только на бумаге. Кроме того, президент Франции анонсировал встречу в нормандском формате, которая пройдёт в сентябре.

Как пишет в заключение Le Monde, успех Эммануэля Макрона на этом саммите был во многом обусловлен присутствием Дональда Трампа, в то время как Ангела Меркель, лидер крупнейшего европейского партнёра Франции, оказалась на второстепенных ролях. Таким образом, «непредсказуемый» хозяин Белого дома смог подтвердить свой новый образ жёсткого и даже несговорчивого собеседника по ряду вопросов, но также ведомого в других вопросах. В следующем году именно он станет председателем саммита G7, который пройдёт в Майами.