NYT: предложив свой гольф-клуб для саммита G7, Трамп продемонстрировал готовность пренебречь этическими границами

Дональд Трамп предложил в 2020 году провести очередной саммит G7 на территории его гольф-клуба, пишет The New York Times. Как отмечает издание, тем самым американский лидер ярчайшим образом продемонстрировал свою готовность пренебречь этическими границами.
Президент США Дональд Трамп обычно использует международные саммиты, чтобы продвигать свою политическую повестку на мировой арене, пишет The New York Times. Однако американский лидер превратил своё публичное выступление на саммите G7 в нечто подобное рекламе своего курортного бизнеса, который сейчас переживает далеко не лучшие времена.
В частности, Трамп предложил провести следующий саммит «Большой семёрки» на территории его собственного элитного гольф-клуба, расположенного к западу от Майами, в городе Дорал, штат Флорида. Как отмечает издание, американский лидер тем самым ярчайшим образом продемонстрировал свою готовность пренебречь этическими границами, которые с давних пор препятствовали осуществлению деятельности, сочетающей в себе коммерческий бизнес и президентство.
По словам президента США, его гольф-клуб — это «прекрасное место» для проведения саммита G7 в 2020 году.
«Там огромная площадь, много сотен акров, поэтому мы можем справиться с чем угодно, — подчеркнул Трамп. — Людям действительно там нравится».
При этом он добавил: «Мы пока не нашли ничего, что бы даже близко могло конкурировать с этим».
В статье указывается, что гольф-клуб Trump National Doral — это крупнейший приносящий деньги актив семейства Трампа. Однако с 2015 года — с того момента, как нынешний глава Белого дома объявил об участии в президентской гонке, — этот бизнес столкнулся с финансовыми проблемами.
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