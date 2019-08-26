Трамп: мне плевать на политику — будет лучше, если Россия вернётся в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что высказался за возвращение России в формат «Большой восьмёрки», потому что это на пользу мировой безопасности и экономике. Об этом американский лидер сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам саммита G7. Кроме того, по его словам, подобные заявления он мог бы и не делать, исходя из политических соображений, однако он всегда старался поступать правильно, а не руководствоваться политикой.

Господин президент, спасибо, что дали мне слово. Я представляю программу PBS NewsHour. Почему вы считаете, что можно приглашать Россию в G7, учитывая, что она вмешалась в выборы 2016 года? Не беспокоит ли вас, что возвращение России в «Большую семёрку» может нанести по вам политический удар, ведь останется всего несколько месяцев до выборов 2020 года?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мне плевать на политику. Это так, и многие этого не понимают. Я баллотировался на единственных выборах и победил, то были президентские выборы. Мне плевать на политику. Я собираюсь баллотироваться на ещё одних выборах, и, думаю, я их выиграю, учитывая результаты опросов. Но выиграю я или нет, я должен поступать правильно.



Так что я ничего не делаю по политическим причинам. Хорошо ли это? Возможно, и нет, а может, и да. Многие умные люди говорят, что Россия — это сила, и если она будет присутствовать, будет лучше, чем если её не будет. К тому же многие из тех, кто готовил саммит «Большой семёрки», тоже так думали. Мы ничего не снимали с повестки дня и всё обсуждали. Я склонен считать, что да, она (Россия. — ИноТВ) должна была быть там.

На самом деле президент Обама… Я его не виню!

Я его не виню, но всё-таки много всего нехорошего случилось между президентом Путиным и президентом Обамой. Одна из таких вещей коснулась огромного региона, очень большого и важного региона — Ближнего Востока, где была проведена красная черта. И потом президент Обама решил, что больше он с ней ничего не будет делать. Нельзя рисовать на песке красную черту, нельзя это делать.

Другой момент касался Украины и определённой её части, о которой вам самим прекрасно известно. Эту территорию забрали у президента Обамы. Не у президента Трампа, а у президента Обамы. Президент Обама был недоволен, что так получилось, потому что для него это окончилось конфузом, не правда ли? Ведь он оказался в очень неловком положении. И он захотел, чтобы Россию исключили из, как она тогда ещё называлась, «Большой восьмёрки». Обама упорно этого добивался. Путин обставил его. Президент Путин переиграл президента Обаму.



Подождите-подождите. Я понимаю, что чувствовал президент Обама. Ему это радости не доставило, в этом-то и дело. Меня заботит только мир и наша страна в том плане, будет ли у нас G7 или G8. Я считаю, что было бы лучше, если бы Россия была внутри, а не снаружи. Справимся ли мы при любом из вариантов? Да. Выгодно ли мне делать такое заявление с политической точки зрения? Я бы сказал, что нет. По правде говоря, думаю, что многие со мной согласились бы, но скорее всего, нет. Я ничего не делаю ради политики. Я знаю, что вы улыбнётесь при этих словах, но я ничего не делаю из политических соображений. Я делаю то, что правильно, и людям нравится то, что я делаю. Я просто поступаю правильно. Если бы я хотел делать то, что политически выгодно, то я бы, скорее всего, открестился бы от своего заявления и сказал: «Я не хочу, чтобы Россия возвращалась». Но я действительно считаю, что это пойдёт на пользу мировой безопасности и экономике. Они строят огромный трубопровод в Европе, помните? Прямо в Германию. И я сказал Ангеле, с которой у меня прекрасные отношения: «Понимаете, вы платите России миллиарды долларов, а затем мы от неё вас защищаем. Как это так?»

Почему вы говорите, что Россия переиграла Обаму, в то время как другие страны полагают, что Россию исключили по очевидной причине: она аннексировала* Крым. Почему вы повторяете то, что некоторые сочтут очевидной ложью?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Крым аннексировали при президенте Обаме. Я знаю, что вам нравится Обама, но это произошло при нём. Если бы это произошло при мне, я бы сказал: «Ребята, простите. Я допустил ошибку». Президент Обама помогал Украине, и Крым аннексировали при нём. Это очень большой, очень важный регион. У России там подлодки. Там они швартуют большие и мощные подлодки — хотя и не такие большие и мощные, как наши. Однако подлодки у них есть. И президента Обаму просто-напросто переиграли. Они забрали Крым в его срок. Это нехорошо. Это можно было предотвратить правильными действиями. Но президент Обама на них оказался неспособен. И очень жаль.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 августа 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).