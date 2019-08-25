Bloomberg: «вполне возможно» — Трамп не исключил, что пригласит Путина на следующий саммит G7

Президент США Дональд Трамп не исключил, что «вполне возможно» пригласит своего российского коллегу Владимира Путина на следующий саммит G7 в качестве гостя, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, таким образом американский лидер идёт наперекор другим членам группы, не желающим восстановления России в «Большой семёрке» из-за «аннексии» Крыма и войны на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «вполне возможно» пригласит Владимира Путина на следующий саммит G7 в качестве гостя. Таким образом он пошёл наперекор другим членами группы, которые исключили российского лидера из-за «аннексии»* Крыма, пишет Bloomberg.



Об этом Трамп заявил во французском Биаррице, где проходит саммит «Большой семёрки». Ранее американский лидер выступил с призывом в полном объёме восстановить членство Путина в G7, однако члены группы возвращению России воспротивились.



Следующий саммит G7 пройдёт именно в США, и Трамп заявил, что он может пригласить Путина, однако пока ничего конкретного на этот счёт сказать не может. Сам же российский лидер уже заявил, что если подобное приглашение всё же поступит, то он обязательно его рассмотрит.



Впервые Трамп подобную идею выдвинул на прошлой неделе. «Мне кажется, что было бы лучше, если бы Россия вернулась, — заявил он тогда. — Так что я определённо вижу здесь потенциал для G8. И если кто-то предпримет такой шаг, я определённо отнесусь к нему положительно».



G8 превратилась в G7 в 2014 году, когда Россия была исключена из группы в знак протеста против «аннексии» Крыма. Тем не менее саммиты G7 регулярно посещают страны-наблюдатели, не являющиеся полноправными членами, как, например, Испания, Австралия, Индия и Чили.



Великобритания, Германия, Франция и Канада выступили против предложения восстановить Россию в качестве полноправного члена, так как Владимир Путин не пошёл на уступки по конфликту на Украине.



«Я не хочу, чтобы Россия возвращалась без выполнения каких-либо условий, — заявил по этому поводу президент Франции Эммануэль Макрон. — Слабости не будет».



Президент Евросовета Дональд Туск также отметил, что ЕС «ни при каких обстоятельствах не может согласиться с логикой» Трампа, и что он скорее пригласил бы в G7 Украину, чем Россию.



«Когда речь заходит о спекуляциях насчёт приглашения России, я бы хотел сказать следующее. Во-первых, причины, по которым Россия в 2014 году была исключена, никуда не делись. Более того, для этого появились новые основания, как, например, российская провокация в Азовском море», — подчеркнул Туск.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).