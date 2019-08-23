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«Либо тролль, либо безумец с комплексом бога»: CNN поставил Трампу диагноз

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Поведение и заявления главы Белого дома в последнее время вызывают тревогу относительно его психического здоровья, пишет аналитик CNN Закари Вульф. Если раньше Трамп называл себя лучшим президентом в истории США, то сейчас выставляет себя мессией, отмечает журналист.
«Либо тролль, либо безумец с комплексом бога»: CNN поставил Трампу диагноз
Reuters

«В Дональде Трампе произошло изменение. Раньше он говорил, что добился больше, чем любой другой американский президент (с этим утверждением можно поспорить). Но теперь он отзывается о себе в мессианских выражениях», — пишет аналитик CNN Закари Вульф.  

«Я избранный», — заявил глава Белого дома, говоря о торговой сделке США с Китаем. Он заверил журналистов, что американская сторона выигрывает и приближается к заключению сделки, хотя пока это не так очевидно, отмечает автор статьи.
 
Незадолго до этого интервью Трамп цитировал конспиролога Уэйна Эллина Рута. Тот сравнивал американского президента с иудейским царём и уверял, что евреи «любят его как второе пришествие господне», то есть как Машиаха или мессию, обращает внимание Вульф. 
 
Кроме того, в компании ветеранов Трамп пошутил, что хотел бы вручить себе Медаль Почёта. То есть военную награду, которой отмечают за выдающуюся храбрость и отвагу, напоминает журналист.
 
Поведение Трампа вызвало недоумение в СМИ. В частности, редакция The New York Times не могла поверить в то, что президент отменил визит в Данию только потому, что премьер-министр страны «прохладно» отнеслась к его предложению продать США Гренландию.         
 
В своей статье The New York Times не настаивала, что покупка Гренландии — это плохая идея. Но решение Трампа «развязать дипломатическую ядерную войну» с Данией, крошечной страной и «верным союзником» США, из-за предложения с недвижимостью, которое даже не было официально озвучено, выглядит сюрреалистичным, полагает аналитик.
 
«И в этом-то всё дело. Реальность Трампа, в которой страны можно продавать и покупать и в которой можно потратить целый день на словесные баталии с Данией, отличается от реальности других людей», — рассуждает Вульф.
 
На взгляд журналиста, Трамп — «невероятно ранимый» человек. Его «воинственная» внешняя политика, полное отрицание дипломатии, требование абсолютной преданности «очень дорого обходятся» американскому обществу.
 
Президент США продолжает стремиться к переговорам по ядерному оружию с Северной Кореей, «с режимом, которым управляет инфантильный диктатор». Трамп уверен, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном. При этом большинство дипломатов сходятся во мнении, что лидер КНДР продвигает антиамериканскую пропаганду, утверждает автор статьи.  
 
«Его (Трампа. — ИноТВ) паранойя о «глубинном государстве» и охоте на ведьм, призванных разрушить его президентство, подрывает американское доверие к системе правосудия и разведывательному сообществу. Его безмерная вера в собственную способность вести переговоры отвратила от Америки союзников и привела страну к торговой войне с Китаем, которая всё больше угрожает мировой экономике», — подчёркивает Вульф.
 
«Его неспособность пойти на уступки привела к самому долгому частичному прекращению
работы госорганов в истории США. В его кабинете наблюдались перестановки невиданного уровня в зависимости от настроения. Он либо увольнял ведущих советников с большой оглаской, либо они сами покидали его», — обращает внимание аналитик.
 
У Вульфа складывается ощущение, что количество «искажённых фактов и откровенной лжи», которую распространяет Трамп, с каждым днём только увеличивается. По подсчётам CNN, только за прошлую неделю глава Белого дома сделал «84 ложных заявления».
 
Но дело не в том, что Трамп «не умеет пользоваться фактами», а в его убеждённости, что всё должно крутиться вокруг него.  Даже во время поездки в Эль-Пасо, посвящённой жертвам массового вооружённого нападения, президент похвастал размерами митинга, который ему удалось собрать за несколько месяцев до инцидента, и раскритиковал мэра города, назвав его псевдореспубликанцем.
 
«Либо он (Трамп. — ИноТВ) всех троллит, говоря несусветные вещи ради провокаций, либо, о чём уже давно говорят наблюдающие за ним издалека психиатры, он, быть может, начинает бредить», — рассуждает Вульф.
 
25-я поправка конституции США предусматривает отстранение президента от должности из-за его проблем со здоровьем. Но для этого требуется «бунт» в администрации, который вряд ли произойдёт, ведь Трамп «окружил себя людьми, которые никогда публично ему не противоречат».  
 
«Но то, что он президент и существует ничтожный или нулевой шанс, что его снимут с занимаемой должности, совсем не означает, что нет причин для беспокойства. С учётом того, что он начинает звучать, как человек с комплексом бога», — заключает автор статьи.
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