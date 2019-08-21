«Чем мы хуже Гренландии?» — обозреватель Daily Mail призвал Трампа купить Британию

Дональд Трамп признавался, что хотел бы купить Гренландию, но ему стоит повысить ставки и приобрести Великобританию, пишет обозреватель Daily Mail Ричард Литтлджон. На его взгляд, будет лучше, если страна станет 51-м штатом Америки, а не останется вассалом Евросоюза.

«Дональд Трамп обожает сделки. Он готов покупать гостиницы, казино, поля для гольфа и даже маленькие страны, если его устраивает цена», — пишет колумнист Daily Mail Ричард Литтлджон.

Один из последних «грандиозных планов» американского президента — покупка Гренландии у Дании. И эта затея не лишена смысла. Остров, расположенный на стратегически важном пересечении Арктики и Атлантики, является географической частью североамериканского континента, отмечает журналист.

По его словам, в Гренландии уже существует заметное американское военное присутствие. Кроме того, здесь находятся неразведанные запасы природных ресурсов, в том числе редкоземельные металлы, нефть и газ.

Выходит, с точки зрения Трампа, вполне логично «приобрести остров целиком и полностью». Фактически глава Белого дома уже сам подтвердил, что покупка Гренландии для него была бы «крупной сделкой с недвижимостью».

По мнению автора статьи, под американским флагом у 56 тыс. островитян сохранилась бы такая же широкая автономия, что и под датской юрисдикцией. И хотя они могли бы также рассчитывать на гораздо более высокий уровень жизни, гренландцы остаются непреклонны и считают, что предложение Трампа — это то, от чего можно отказаться.

Но этот отказ, по-видимому, особо не смущает Трампа, который всегда находится в поиске

«следующей крупной сделки». Поэтому автор статьи предлагает американскому президенту повысить ставки и «предложить цену за Великобританию».

«Почему бы и нет? С учётом того, что фунт опускается до уровня доллара, Британия никогда не имела лучшую ценность», — иронично замечает Литтлджон.

Судя по последним данным, чистая стоимость Соединённого Королевства составляла £10,2 трлн. С учётом падения цен на недвижимость и неуверенности, вызванной брекситом, это значение, вероятно, можно пересмотреть в сторону уменьшения, полагает публицист.

«Остановимся на 10 триллионах фунтов стерлингов наличными, — саркастически предлагает автор статьи. — Трамп мигом проглотит наше предложение. Это стало бы крупнейшей сделкой в истории и аннулировало бы дефицит одним махом. Что есть такое у Гренландии, чего нет у нас? Разве что белые медведи. И лёд».

По словам Литтлджона, заплатив £10 трлн, Трамп получит в своё распоряжение «пятую крупнейшую экономику и пятую сильнейшую армию в мире». Британские Вооружённые силы продолжают превосходить ожидания и, согласно последним оценкам, «дадут фору даже могучему Китаю».

Лондонский Сити — крупнейший финансовый центр мира. При его объединении с Уолл-стрит появился бы «непобедимый трансатлантический исполин». «Озлобленные проевропейски настроенные» британцы встретили бы это слияние «визгом». «Но они вряд ли стали бы возражать против потери суверенитета, учитывая, что они хотят навсегда приковать нас к антидемократической федеральной сверхдержаве ЕС», — утверждает Литтлджон.

На его взгляд, противники брексита совсем не против того, что британские законы пишутся в Европе иностранными политиками и «навязываются неподконтрольными судьями». Не возражают они и против того, что значительной частью Британии — от аэропортов и железных дорог до энергетических компаний — уже владеют зарубежные компании и правительства.

«Мы позволяем китайским коммунистам строить нашу телекоммуникационную систему следующего поколения и даже обсуждаем, как поскорее продать остатки компании British Steel пенсионному фонду турецкой армии. Кто вообще решил, что это хорошая идея?» — риторически спрашивает Литтлджон.

«На рынке элитной недвижимости в Лондоне господствуют арабские шейхи, российские олигархи и разномастные клептократы. Так какие могут быть возражения против того, чтобы мы связали нашу судьбу с дружественной зарубежной страной и, более того, с нашим ближайшим союзником?» — недоумевает публицист.

По его словам, критики скажут, что в случае продажи Британия станет 51-м штатом США. На что им можно возразить: разве быть вассальной страной ЕС чем-то лучше?

«Прежде всего, мы не были бы 51-м штатом в плане влияния. Мы бы сразу стали крупнейшим образованием по численности населения, опередив Калифорнию. Американские штаты имеют гораздо большую независимость от Вашингтона, чем члены ЕС от Брюсселя и Страсбурга. Действительно, самый обычный мэр небольшого города в США обладает большей властью, чем большинство британских министров», — уверяет Литтлджон.

Он призывает сограждан задуматься и о других преимуществах. В составе США Британия мгновенно стала бы энергетически самодостаточной. По примеру остальной Америки она могла бы «начать добывать сланцевую нефть в промышленных масштабах».

«Нам не пришлось бы договариваться о заключении торгового соглашения с США после брексита. Потому что мы бы автоматически получили неограниченный доступ к крупнейшему мировому рынку — 360 миллионов человек вдобавок к нашим 66 миллионам», — рассуждает автор.

«ЕС не только не стал бы отмерять нам наказание и запрещать экспорт в Европу, но и начал бы обивать наш порог, умоляя вести с ним бизнес. И можете не сомневаться, Трамп вёл бы жёсткий торг», — полагает публицист.

Французские рыбаки грозят Британии не пускать её морепродукты на европейский рынок. Но им придётся хорошенько подумать, если их агрессивные действия будут встречены «быстрым ответным ударом со стороны вооружённого до зубов Второго флота США, который будет курсировать по Ла-Маншу для защиты рыболовства», живописует Литтлджон.

По его мнению, можно будет также забыть о введении жёсткого пропускного контроля на границе с Ирландией после брексита. Как только Лондон «свяжет себя» с Вашингтоном, ирландский премьер Лео Варадкар будет отчаянно пытаться «примазаться к этому выгодному дельцу».

Премьеру Шотландии Николе Стёрджен и её «банде» тоже предстоит принять решение. «Они могут присоединиться к программе и позволить Трампу превратить Шотландию в гигантский гольф-курорт. В противном случае они станут нищим форпостом рушащейся коррумпированной европейской технократии», — предупреждает автор статьи.

«Что касается американцев, они любят королевскую семью, и, весьма вероятно, пригласят Её величество стать почётным соправителем государства. До тех пор пока Меган Маркл не будет готова вступить в гонку за Белый дом», — иронизирует Литтлджон.

«Разумеется, Борис (Джонсон. — ИноТВ) может обойти Меган. Он родился в Нью-Йорке и, значит, имеет право избираться президентом», — саркастически добавляет он.

Журналист признаётся, что изначально его статья задумывалась как шутка. Но теперь идея продажи Великобритании Америке кажется ему всё более привлекательной. Да и как она может не нравиться?

«У Великобритании и США общий язык, а в основе американской правовой системы лежит английское общее право. Связи между нами гораздо сильнее, чем любая преданность, которую, как нам говорят, мы обязаны проявлять по отношению к зачастую враждебной континентальной Европе», — считает автор статьи.

«Трамп всегда предлагал нам только дружбу, свободную торговлю и поддержку брексита, в отличие от наших так называемых европейских партнёров, которые стремятся унизить нас при любой возможности. Так что давайте, Дональд. Предложите нам сделку и сделайте это прямо. И если кому-то не нравится, мне говорят, что Гренландия особенно хороша в это время года», — заключает Ричард Литтлджон.