CNN: оставили без Гренландии — Трамп отменил поездку в Данию

После слов премьер-министра Дании об «абсурдности» продажи Гренландии Соединённым Штатам Дональд Трамп отменил запланированную поездку в Копенгаген, пишет CNN. По информации издания, визит не был связан с покупкой острова, но в своём Twitter президент поблагодарил главу правительства Дании за прямоту, которая позволила не тратить время и деньги на бесполезные переговоры.

Дональд Трамп объявил в Twitter о том, что отложил запланированный визит в Копенгаген, после того как премьер-министр Дании назвала его предложение о покупке Гренландии «абсурдным», сообщает CNN.

«Дания — это очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», — написал во вторник вечером президент США. Также он поблагодарил премьер-министра за её прямоту, которая помогла обеим странам «сэкономить множество расходов и усилий», и обещал назначить новую встречу через некоторое время. В Белом доме подтвердили отмену всех запланированных мероприятий в Дании.

Как напоминает издание, Трамп множество раз поднимал вопрос о покупке Гренландии у датского правительства, причём два источника заявили CNN, что в Белом доме рассматривали эту возможность. В воскресенье президент подтвердил свои намерения, добавив, что остров вредит Дании: «Мы хорошие союзники вместе с Данией. Мы защищаем её, как мы защищаем обширные части мира, и так появилась эта идея».

Однако Фредериксен не понравилось такое предложение. В интервью газете Sermitsiaq она заявила: «Гренландия не продаётся. Гренландия не датская. Гренландия принадлежит Гренландии». Назвав обсуждения продажи острова «абсурдными», она выразила надежду, что президент США просто пошутил. Хотя Трамп кажется серьёзно настроенным, он избрал лёгкий тон и опубликовал в Twitter фотоколлаж, на котором Trump Tower высится над прибрежным городком в Гренландии, сопроводив его надписью: «Обещаю не делать этого в Гренландии!»

Ранее Трамп отметил, что поездка в Данию не связана с приобретением Гренландии. По информации Белого дома, на который ссылается CNN, Трамп и первая леди приняли приглашение посетить страну от королевы Маргреты II. Президент должен был принять участие в серии двусторонних переговоров и встречах с крупными бизнесменами.