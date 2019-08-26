Guardian: Трамп разругался с лидерами G7 из-за России

По словам источников The Guardian, на саммите в Биаррице Дональд Трамп настойчиво выступал за то, что Россию нужно вернуть в организацию, поскольку многие вопросы, которые там обсуждают, требуют её присутствия. Из-за того что остальные лидеры придерживаются иных позиций, у них вышла напряжённая беседа, отмечает издание.

Дональд Трамп рассорился со своими коллегами по «Большой семёрке» из-за России, пишет The Guardian со ссылкой на неназванных дипломатов. Они сообщили, что разногласия по вопросу, нужно ли возвращать Россию в состав организации, вызвали острые споры во время ужина, который проходил в субботу на старом маяке.

По словам источников, Трамп упорно доказывал, что Владимира Путина нужно снова пригласить в клуб. Но из всех присутствующих за столом его поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Синдзо Абэ занял нейтральную позицию, а все остальные выступили против такой инициативы.

Как отмечает источник издания, в этот момент переговоры стали напряжёнными, поскольку большинство лидеров настаивали, что «Большая семёрка» — это семья, клуб, сообщество либеральных демократий, и потому России там не место.

Однако для Трампа это не столь важно, и он отмечал, что при обсуждении вопросов, связанных с Ираном, Сирией и Северной Кореей, есть смысл иметь за столом и Россию.

Как отмечает автор статьи, в Биаррице стоит хорошая погода, и некоторые лидеры предпочитают пешком добираться от отеля до места проведения переговоров. Кормят их лучшими блюдами кухни басков. Но за внешней красивой картинкой скрывается, тревожность которая царит на саммите, отмечает автор статьи. Члены организации ещё никогда не были столь разделены во мнениях.

Так, лидеры переживали, приедет ли Трамп вообще: он говорил, что это не лучший способ потратить его время. На прошлом саммите в Квебеке Трамп уехал раньше времени и отозвал свою подпись под коммюнике. В качестве предупредительной меры в этом году Макрон объявил, что коммюнике не будет.

Пытаясь обыграть Трампа, Макрон в этом году устроил «атаку доброжелательности», зазвав его на незапланированный ланч, где они без помощников проговорили почти два часа. Трамп потом написал, что это была «лучшая встреча», хоть в этом твите он неправильно написал имя Макрона и присоединил ненастоящий его аккаунт, пишет The Guardian.