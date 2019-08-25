Die Welt: глава МИД ФРГ категорически отверг требования немецких премьеров возобновить диалог с Москвой

Главы правительств сразу четырёх федеральных земель Германии призвали возобновить диалог с Россией, сообщает Die Welt. Эти заявления, однако, показались главе МИД ФРГ Хайко Маасу неубедительными, в результате чего тот попросту отверг все требования премьер-министров, отмечает немецкое издание.

Премьер-министры сразу четырёх восточных федеральных земель Германии призвали возобновить диалог с Российской Федерацией, пишет немецкая газета Die Welt.



Речь идёт о главах правительств Саксонии, Тюрингии, Бранденбург и Саксония-Анхальт, уточняют авторы статьи Клаус Кристиан Мальцан и Жак Шустер.



«Я не хочу давать советы участникам саммита «Большой Семёрки», но чем больше будет форматов для диалога с Россией, тем лучше», — заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.



Молчание, по его словам, никогда не шло на пользу во времена кризисов.



За диалог с Москвой выступил и глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов, продолжают журналисты Die Welt.



Возобновление переговоров с Российской Федерацией — в частности, в формате «Большой восьмёрки» — стало бы свидетельством «политической дальновидности» Запада, выразил уверенность премьер-министр Тюрингии.



«Европа и Соединённые Штаты нуждаются в максимально интенсивном диалоге с Россией. Сейчас после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности это особенно важно», — заявил, в свою очередь, глава правительства Бранденбурга Дитмар Войдке.



Западные страны и Российская Федерация, призвал Войдке, «должны разговаривать и смотреть друг другу в глаза».



«Место России в G7, и это в наших интересах», — констатировал премьер-министр федеральной земли Бранденбург.



Ну и наконец, за возвращение Российской Федерации на дипломатическую арену также высказался глава правительства Саксонии-Анхальта Райнер Хазелоф, отмечают авторы статьи Клаус Кристиан Мальцан и Жак Шустер.



«Мне кажется не слишком уж разумным то, что Россию отлучили на длительное время от важных саммитов и ввели против неё санкции», — выразил своё недоумение премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт.



И что же думает по поводу всего сказанного министр иностранных дел Германии Хайко Маас? — задаются вопросом журналисты немецкого издания.



Глава МИД ФРГ попросту категорически отверг все требования премьер-министров четырёх восточных федеральных земель Германии, сообщают Мальцан и Шустер.



«Вопрос G7 и G8 связан отчасти с Крымом и Восточной Украиной. И пока там ничего не измениться, этот вопрос так и останется неразрешённым», — разъяснил свою позицию министр иностранных дел Германии Хайко Маас.