Die Welt: «станет сокрушительным поражением для Украины» — Ишингер исключил возвращение России в G7

Исключение Российской Федерации из «Большой восьмёрки» было «тактической ошибкой», заявил в интервью Die Welt глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. И тем не менее о повторном приглашении России в состав G8 и речи быть не может, поскольку это будет «мощной пощёчиной для Украины, сокрушительным поражением для наших украинских партнёров», констатировал немецкий политик.

«Большая семёрка» лишилась главенства в мировой политике, заявил в интервью немецкой газете Die Welt председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.



«Демографически она представляет всего лишь одну седьмую или даже одну восьмую планеты и далеко не большую часть мировой экономики», — пояснил Ишингер.



К тому же, добавил глава Мюнхенской конференции, между западными странами больше нет единства, и поэтому не стоит ожидать от G7 «грандиозных результатов».



В ходе интервью Вольфганг Ишингер также признал, что было бы «логично» вернуться к формату «Большой восьмёрки» с участием Российской Федерации.



«Формат G8 был очень полезным, поскольку вместе с Россией можно было решать отчасти действительно сложные и важные вопросы, — отметил немецкий политик. — Из-за событий на Украине — я имею в виду Крым и Донбасс — мы же сами исключили Российскую Федерацию. И я был не единственным, кто тогда посчитал это тактической ошибкой».



И тем не менее сегодня возвращение России в состав «Большой семёрки» исключено, констатировал председатель Мюнхенской конференции по безопасности.



«Это было бы мощной пощёчиной для Украины, сокрушительным поражением для наших украинских партнёров. Запад же в целом потерял бы лицо в морально-политическом плане», — предупредил Вольфганг Ишингер.