Le Figaro: над «Большой восьмёркой» нависла тень Путина

Хотя Владимира Путина и не будет на саммите «большой восьмёрки», его присутствие незримо ощущается, отмечает журналист Le Figaro. Ведь Эммануэль Макрон встречался с ним незадолго до саммита и, наверняка, станет поднимать вопрос о восстановлении отношений с Россией, а Дональд Трамп и вовсе выступил с предложением вернуть Россию в «Большую восьмёрку».

Ещё в 1980 году президент Франции Валери Жискар д'Эстен перед саммитом «Большой семёрки» встречался с советским лидером Леонидом Брежневым и заручился его обещанием сократить советское военное присутствие в Афганистане. Как напоминает Le Figaro, этот манёвр позволил Москве вернуть себе инициативу в дипломатическом поле и косвенно присутствовать на саммите. Франсуа Миттеран тогда пенял французскому президенту, что тот стал «маленьким телеграфистом» СССР.



Теперь же на новом саммите «Большой семёрки» будет уже присутствовать «фантом Путина», пишет автор статьи. Так, ещё до всех встреч Россия стала предметом обсуждения. Эту задачу ей облегчил Дональд Трамп, предложив вернуть её в состав G8. По мнению журналиста, этот вопрос станет одним их главных камней преткновения в Биаррице, ведь Канада, Германия и Великобритания выступают категорически против такой инициативы.



В свою очередь, Эммануэль Макрон считает важным, чтобы «со временем Россия смогла вернуться в G8», но только после урегулирования украинского вопроса. Возвращение без условий, по его мнению, было бы «слабостью», «стратегической ошибкой» и «глубокой несправедливостью». Макрон надеется организовать новую встречу в нормандском формате, он видит для России европейский путь, пусть даже она и поворачивается к Азии.



Так что он попробует, опираясь на встречу с Путиным, смягчить существующие сегодня кризисы от Ирана до Ливии и Сирии. Он старается придерживаться реализма в политике. А Россия несколько лет назад вернулась на международную сцену, став главным игроком в ряде ключевых проблем от Сирии до Ирана. Без неё невозможно разрешить крупные международные кризисы. Так что Эммануэль Макрон, вполне вероятно, в Бьяррице скажет о том, как важно наладить отношения с Россией. «Без неё невозможно восстановить архитектуру европейской безопасности. Со стороны европейцев было бы исторической ошибкой не обсуждать с Россией общие вызовы», — заявил Макрон на этой неделе.



В 2018 году ни один лидер не говорил о том, чтобы вернуть Россию в «Большую восьмёрку». А в этом году об этом открыто сказал Дональд Трамп. Не станет ли встреча 2020 года, которая пройдёт в США, саммитом, когда Россия вернётся в «клуб демократий», задаётся вопросом автор статьи. По его мнению, всё зависит от того, какие шаги российский лидер предпримет по отношению к Украине.



«Но не будем забывать, что каждый раз, когда Владимир Путин принимает уступки, предложенные Западом, он потом забывает о своих обещаниях», — приводит издание слова неназванного дипломата, который также выразил обеспокоенность по поводу «амнезии» Елисейского дворца в отношении выпадов Путина против международного миропорядка. Он настаивает, что возвращать в «Большую восьмёрку» страну, которая отошла от демократических ценностей, противоречит взглядам стран «восьмёрки». Однако, отмечает журналист Le Figaro, даже не присутствуя на саммите физически, Россия может оказывать на него влияние.