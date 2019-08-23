Les Echos: Макрон прибегает к «дипломатии желудка»

Президент Франции Эммануэль Макрон внимательно относится к тому, кто и чем будет кормить его гостей во время двусторонних переговоров, и чаще всего приглашает для этого самых именитых поваров Франции, пишет Les Echos. По словам журналиста, это можно даже считать проявлением его «мягкой силы».

Для встреч с влиятельными мировыми лидерами Эммануэль Макрон на систематической основе зовёт самых знаменитых шеф-поваров Франции. Журналист Les Echos даже назвал этот феномен «новым видом «мягкой силы» и «дипломатией желудка».

Так, на саммите «Большой двадцатки» гостей всё же будет обслуживать Гийом Гомез, главный повар Елисейского дворца. Но на двусторонних встречах меню обычно менее формальное, и иногда оно даже больше отражает атмосферу переговоров.

Например, для ужина с Дональдом Трампом 14 июля 2017 года еду готовил Ален Дюкас, который собрал больше всего регалий среди французских поваров. И этот факт, по мнению автора статьи, показывает, как сильно французский лидер хотел покорить американского. Тогда же стало ясно, что Трамп предпочитает французским винам кока-колу.

Во время визита Си Цзиньпина лидеры угощались средиземноморской кухней от шефа фешенебельного l'Hôtel du Castellet. И в этом журналист также видит посыл, ведь этот шеф-повар известен своей активностью в деле защиты морских ресурсов и стремлением использовать местные продукты.

Наконец, для визита российского президента Владимира Путина позвали шеф-повара из Сен-Тропе Арно Донкеля, который стал самым молодым поваром, собравшим три звезды Мишлен. Путину всё явно понравилось, и потому он решил поприветствовать всю команду после ужина. «И он не увидел шутки в том, что первым блюдом подали холодный суп из томатов с чёрным сорбетом из Крыма — территории, подчинение которой спровоцировало исключение России из клуба G8», — пишет Les Echos.