Gala: комплимент или колкость? — Путин похвалил «великолепный загар» Макрона

Прибыв на встречу с Эммануэлем Макроном, Владимир Путин похвалил великолепный загар французской президентской четы, сообщает Gala. При этом, не все во Франции согласны, что президенту пристало быть загорелым, отмечает издание. Можно ли тогда считать, что комплимент Путина на деле был колкостью, задаётся вопросом журнал.
Новая встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина, для которой французский президент выбрал «идиллическую обстановку» форта Брегансон, была долгожданной, пишет Gala. Как отмечает издание, «маленький рай», идеально подходящий для отдыха президентской четы вдали от посторонних взглядов, прекрасно подходит и для приёма главы иностранного государства. «Форт Брегансон позволяет уединиться для работы, оснащён оборудованием для приёма любых международных звонков и позволяет принимать у себя зарубежных руководителей», — так отзывался о своей летней резиденции сам Макрон незадолго до встречи с Путиным.
Последний, по словам журнала, прибыл на встречу с улыбкой и букетом цветов — привычный для него знак внимания первой леди Франции Брижит Макрон. Встреча двух лидеров проходила в тёплой атмосфере в живописном, залитом светом дворе крепости в окружении сосен и кипарисов. Поприветствовав Макрона, Путин в начале восхитился красотой места, после чего сделал «удивительное замечание», похвалив великолепный загар французского президента.
По словам издания, Эммануэль и Брижит Макрон приняли этот комплимент с широкой улыбкой на лицах. При этом, по мнению многих, загар слабо совместим с должностью президента, и глава государства попросту не имеет права быть загорелым, напоминает журнал. В таком случае, было ли замечание российского президента комплиментом или речь шла о колкости, задаётся вопросом Gala. Действительно, учитывая, как накалился тон дискуссии между двумя лидерами в момент обсуждения вопроса о соблюдении прав человека, Владимир Путин мог воспользоваться случаем для критики загара французского президента. Однако вряд ли дело обстояло именно так, заключает издание.
В былые времена российский президент и сам демонстрировал «прекрасный загар» на «пропагандистских видеозаписях» с рыбалки в Сибири, напоминает журнал. Однако, на взгляд издания, в понедельник в форте Брегансон российский лидер выглядел «бледновато».«Несколько дней под солнцем Вара* определённо пойдут ему на пользу», — заключает Gala.
*Вар — департамент на юго-востоке Франции, где проходила встреча президентов (прим. ИноТВ)
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