Advance: визит Путина во Францию — увертюра к возвращению в G8

Владимир Путин посетил Францию, чтобы выслушать, что нужно сделать, чтобы Россию позвали обратно в G8, однако не нужно думать, что Путин будет молча слушать, что ему надо сделать. Как пишет издание Advance, встреча Макрона и Путина — это своего рода прощупывание почвы, на что Россия готова пойти, чтобы получить «право вернуться».

Когда российский президент Владимир Путин приезжает к одному из иностранных государственных деятелей, в определённых кругах это немедленно вызывает негативную реакцию, как это было с премьером Венгрии Виктором Орбаном, которого уже не раз упрекали в «заигрывании» с Россией. Однако, как пишет Advance, в случае встречи Путина с президентом Франции дела обстоят несколько иначе, и дежурные критики уже не знают, какую позицию им следует занять.

Как отмечает издание, эта встреча чрезвычайно важна как с точки зрения тем, которые на ней публично поднимались, например, ситуация на Украине и в Сирии, так и с точки зрения более широких целей данной беседы — осторожное движение к возвращению России в «Большую восьмёрку».

Как считает автор материала, по сути речь шла о том, что Путин приехал выслушать, что нужно сделать, чтобы Россию позвали обратно. Однако Макрон ошибается, если думает, что Путин будет молча сидеть и слушать, что ему нужно сделать, чтобы перед ним вновь распахнулись двери. Что касается Сирии, Путин ответил французскому коллеге в свойственной ему манере, ясно обозначив российскую позицию: «Мы поддерживаем усилия сирийской армии, чтобы положить конец этим террористическим угрозам. Мы никогда не говорили, что в Идлибе террористы будут чувствовать себя комфортно».

По поводу Украины прогресса добиться легче. По словам Макрона, он надеется, что уже в ближайшие недели снова состоится встреча в нормандском формате. Путин сказал, что недавний телефонный разговор с украинским президентом Зеленским дал ему надежду на то, что решение конфликта на востоке Украины будет найдено. «Есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают осторожный оптимизм», — отметил Владимир Путин.

Как заключает Advance, данная встреча с Путиным — это своего рода прощупывание почвы, проверка, на что Россия готова пойти, чтобы получить «право вернуться», и тут есть свой подтекст, который касается всё обостряющейся конкуренции между США и Европой. Чем слабее связи с Америкой, тем Европа больше заинтересована в восстановлении связей с Россией, поскольку в эру Трампа идея трансатлантической изоляции России выглядит крайне нереалистичной и даже опасной для Европы и её единства.

«Однако легче сказать, чем сделать. Макрон и Меркель, разумеется, являются двумя ведущими политическими фигурами в Европе, и создаётся впечатление, что вот уже некоторое время они действительно предпринимают осторожные шаги на пути к сближению с Россией. Приглашение вернуться Россия может принять только после определённых компромиссов со стороны европейцев, а не в результате «политики максимального давления». И хотя Россия определённо хочет обратно, она прекрасно осознаёт, что сегодня её возвращение важнее для самой Европы. По этому поводу будет ещё много споров и вопросов, но время идёт, и кое-что происходит. Так и должно быть, поскольку Европа и Россия — соседи, которые не могут разъехаться», — подводит итог хорватское издание.