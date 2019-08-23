Advance: визит Путина во Францию — увертюра к возвращению в G8

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«Япония сбросила на США ядерную бомбу»: The Times рассказала о вопиющих ошибках в индийских учебниках Times
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Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конор Макгрегор принёс свои извинения за инцидент с посетителем одного из баров в Дублине.
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Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.
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Капитан «Спартака» Джикия назвал нелепым пропущенный от «Браги» мяч
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
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Зеленский призвал ЕС выступить против присоединения России к G7
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском призвал Евросоюз выступить против присоединения России к формату G7.
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Ещенко рассказал, почему «Спартак» проиграл «Браге» в матче Лиги Европы
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
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Понсе заявил, что «Спартак» надеется в Москве взять реванш у «Браги»
Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
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Шойгу обсудил с министром обороны Мозамбика военное сотрудничество
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в Москве с главой Минобороны Мозамбика Атаназиу Мтумуке планы военного сотрудничества. Об этом сообщили в оборонном ведомстве России.
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Блатт о своём состоянии здоровья: я в порядке, я держусь
Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт выступил с заявлением относительно своего состояния здоровья.
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Трамп на G7 намерен обсудить с Трюдо усиление давления на власти Венесуэлы
Американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить на саммите G7 с канадским премьер-министром Джастином Трюдо усиление давления на власти Венесуэлы. Об этом заявил представитель администрации США.
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Главный тренер «Браги» считает «Спартак» опасной командой
Главный тренер португальской «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
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Вашингтон заявил об открытости в вопросах контроля над вооружениями
И. о. постпреда Соединённых Штатов при ООН Джонатан Коэн заявил об открытости Вашингтона к проверяемому контролю над вооружениями.
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Кононов назвал неприемлемым результат матча ЛЕ с «Брагой»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отметил, что поражение от португальской «Браги» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА является неприемлемым результатом для его команды.
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Кононов оценил игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Брагой»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
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Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.
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Китай отказался от переговоров с США и Россией по вооружению
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН заявил, что Пекин в настоящее время не намерен принимать участие в трёхсторонних переговорах с Россией и США по контролю над вооружениями.
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«Спартак» проиграл «Браге» в матче квалификации Лиги Европы
Московский футбольный клуб «Спартак» потерпел поражение от португальской «Браги» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
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Полуфиналист прошлогоднего розыгрыша ЛЕ «Айнтрахт» проиграл «Страсбургу» в матче квалификации
Немецкий футбольный клуб «Айнтрахт» из Франкфурта потерпел поражение от голландского «Страсбурга» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
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СМИ: Четыре человека пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе
В деловом районе Лос-Анджелеса произошла стрельба, пострадали четыре человека.
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Антон Миранчук высказался об уровне РПЛ
Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Россия призвала США к «здравому смыслу» по сдерживанию вооружений
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на кону дальнейшего развития диалога с США по контролю над вооружениями стоит само существование человечества.
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«Рейнджерс» Джеррарда сыграл вничью с экс-клубом Черчесова в квалификации ЛЕ
Шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» сыграл вничью с польской «Легией» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
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Трамп обсудит с Меркель зависимость Германии от российского газа
Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что президент США Дональд Трамп обсудит с немецким канцлером Ангелой Меркель на саммите G7 «зависимость Германии от российского газа».
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В Ставропольском крае направят 1,8 млрд рублей на повышение качества водоснабжения
В Ставропольском крае направят около 1,8 млрд рублей на программу по повышению качества водоснабжения, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное Министерство ЖКХ.
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Газзаев назвал правильным вызов Чалова и Сулейманова в молодёжную сборную России
Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев высказал мнение о вызове Фёдора Чалова и Магомеда-Шапи Сулейманова в молодёжную сборную России на матчи квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года с командами Сербии и Болгарии.
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В Удмуртии подготовили программу к акции «Ночь кино»
Всероссийская акция «Ночь кино» 24 августа пройдёт в Удмуртии. Участвует 81 площадка.
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Полянский: США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД
Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США давно и целенаправленно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стремясь к его развалу.
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В Кирове запустят прямую линию, посвящённую защите прав детей
В Кирове организуют прямую линию, посвящённую защите прав детей, передаёт progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
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Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
В Москве на 66-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Власов.
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СМИ: Навас близок к переходу из «Реала» в ПСЖ
Голкипер мадридского футбольного клуба «Реал» Кейлор Навас близок к переходу во французский «Пари Сен-Жермен».
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Более 250 тысяч человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва»
Более 250 тыс. человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.
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В Петербурге пройдёт регата с участием космонавтов
В Санкт-Петербурге пройдёт регата с участием космонавтов. Она запланирована на 24 августа, передаёт Nation News.
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В США допустили вероятность обсуждения участия России членами G7
Представитель американской администрации заявил, что вопрос возвращения России в формат G8 может быть поднят на саммите G7 во Франции. Об этом информирует РИА Новости.
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Во время раскопок в центре Москвы найдены артефакты XVIII века
Во время раскопок недалеко от Гоголевского бульвара найдены артефакты XVIII века, сообщает «Вечерняя Москва».
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В Крыму направили 142 млн рублей на поддержку начинающих фермеров
В Крыму предоставили 142 млн рублей на поддержку начинающих фермеров. В настоящее время в региональном Минсельхозе идёт отбор кандидатов, сообщает kp.ru.
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Начались работы по благоустройству территории между станцией метро «ВДНХ» и улицей Касаткина
Начались работы по благоустройству территории между станцией «ВДНХ» Московского метрополитена и улицей Касаткина, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта.
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Борис Гребенщиков рассказал о работе над новым материалом
Музыкант Борис Гребенщиков рассказал о работе над новым материалом, сообщает НСН.
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В Хабаровском крае прошли учения военных лётчиков
В Хабаровском крае состоялись учения с участием лётчиков армейской и бомбардировочной авиации, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
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Фестиваль «Сон в летнюю ночь» состоится 24 и 25 августа в Подмосковье
Фестиваль «Сон в летнюю ночь» состоится 24 и 25 августа в подмосковном посёлке Дубровицы, сообщает телеканал «360».
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В Москве проведут внеочередную акцию «День без турникетов»
В столице проведут внеочередную акцию «День без турникетов», сообщает сайт «Москва 24». Она запланирована на 23 и 24 августа.
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Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о проблеме лесных пожаров в Амазонии.
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Кузнечный цех бывшего завода «Новый Лесснер» в Петербурге стал памятником регионального значения
Кузнечный цех бывшего завода «Новый Лесснер» в Санкт-Петербурге попал в единый реестр памятников регионального значения. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
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СМИ: Канада выступает против возвращения России в G8
Оттава выступает против восстановления международного формата G8 с участием российской стороны. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на неназванного канадского чиновника.
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В Петербурге задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Санкт-Петербурге задержали 31-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске с марта 2018 года. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
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«Ливерпуль» продлил контракт с Окслейдом-Чемберленом
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексом Окслейдом-Чемберленом.
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Тарасова высказалась о произвольных номерах Медведевой
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о новых произвольных программах Евгении Медведевой.
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Международный фестиваль дронов пройдёт 24—25 августа в Москве
Международный фестиваль дронов будет проходить 24 и 25 августа в парке Горького, передаёт «Вечерняя Москва».
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Приморье приняло почти 12 тысяч туристов из Японии с начала года
Приморский край принял почти 12 тыс. туристов из Японии с начала 2019 года, сообщает Vostokmedia.com.
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Кабелла о своей травме: это второй самый трудный момент в карьере
Французский полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Реми Кабелла прокомментировал травму, полученную им в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
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Помпео заявил о «невозможности» свободных выборов при Мадуро
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне считают невозможным проведение свободных выборов в Венесуэле, пока у власти в этой стране находится Николас Мадуро.
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Эксперт оценила ситуацию на ипотечном рынке России
Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила ситуацию на ипотечном рынке России.