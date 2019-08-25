BFM: диалог укреплять, но в клуб не звать — лидеры G7 об отношениях с Россией

Лидеры стран «Большой семёрки» сошлись во мнении, что с Россией необходимо вести диалог по ключевым проблемам мира. Однако, как пишет на своём сайте BFM TV, возвращать Россию в ряды G8 они пока не намерены и увязывают этот процесс с разрешением конфликта на Украине.

Лидеры стран «Большой семёрки» договорились «укрепить диалог и сотрудничество» с Россией, которую исключили из организации в 2014 году, пишет на своём сайте BFM TV. Но при этом они уверены, что возвращать Россию в клуб ещё рано.



В частности, укреплять диалог с Россией они намерены там, где необходимо урегулировать современные кризисы. Об этом рассказал дипломатический источник агентства AFP.

Перед саммитом, напоминает издание, лидеры высказывали разные позиции по вопросу возвращения России в «Большую восьмёрку». Так, американский президент Дональд Трамп эту идею поддерживал. И Эммануэль Макрон говорил о том, что со временем Россия должна вернуться, но отмечал, что для этого нужно найти решение украинского вопроса. Против того, чтобы возвращать сейчас Россию в клуб, выступили Германия и Великобритания, а также Канада.

Чтобы сделать шаг навстречу урегулированию кризиса на Украине, страны согласились на проведение нового саммита в «нормандском формате» осенью — возможно, в Париже, отмечает BFM TV.