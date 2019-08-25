BFM: диалог укреплять, но в клуб не звать — лидеры G7 об отношениях с Россией

20:34
Футболист ЦСКА Ферандес посвятил свой гол «Ахмату» своей семье, присутствовавшей на матче
Защитник московского ЦСКА Марио Ферандес посвятил свой гол грозненскому «Ахмату» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) своей семье, присутствовавшей на игре.
20:31
В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что у всех участников G7 возобладает здравый смысл в вопросе отношений с российской стороной. Об этом информирует ТАСС.
20:25
«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от «Ньюкасл Юнайтед» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
20:20
В Ростовской области заключённый совершил побег из колонии
В Новочеркасске Ростовской области возбудили уголовное дело по факту побега заключённого из исправительной колонии №14. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
20:08
В Абхазии завершилось голосование на выборах президента
В Абхазии завершилось голосование на выборах президента страны. Избирательные участки закрылись в 20:00 мск.
20:08
Меркель рассказала о дискуссии по вопросу Ирана на саммите G7
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в ходе саммита «Большой семёрки» (G7) во французском Биаррице состоялась конструктивная дискуссия по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
20:00
Россия заняла пятое место в медальном зачёте ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Сборная России заняла пятое место в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в венгерском Сегеде.
19:56
В Ставропольском крае СК возбудил дело по факту смерти роженицы
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе Ставропольского края.
19:45
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
19:43
Покер Комличенко принёс «Младе Болеслав» победу над «Динамо» в матче чемпионата Чехии
Футбольный клуб «Млада Болеслав» одержал победу на «Динамо» из Ческе-Будеёвице в матче седьмого тура Первой лиги Чехии.
19:34
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
19:30
Рахимов заявил, что «Ахмату» не хватало Глушакова и Раванелли в матче с ЦСКА
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал разгромное поражение своей команды от московского ЦСКА в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:23
Пожар в соседнем с ЦНИИмаш здании в Королёве потушен
В Королёве ликвидировали пожар в здании, граничащем с территорией Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
19:22
Гончаренко отметил хорошую игру ЦСКА в матче РПЛ с «Ахматом»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над грозненским «Ахматом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:15
МВД проверяет сообщение об избиении мужчины казаками на Кубани
ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило о начале проверки по сообщению о телесных повреждениях у мужчины, предположительно, нанесённых казаками. Об этом информирует РИА Новости.
19:09
Кинтана выиграл второй этап веломногодневки «Вуэльта»
Колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Movistar одержал победу на втором этапе третьего Гранд-тура сезона — «Вуэльте».
19:06
Трамп поздравил актёра Шона Коннери с днём рождения
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter поздравил голливудского актёра Шона Коннери с днём рождения.
18:58
СМИ: На Майорке семь человек погибли в авиакатастрофе
На испанском острове Майорка в муниципалитете Инка в результате столкновения легкомоторного самолёта с вертолётом погибли семь человек. Об этом информирует ABC.
18:50
Нагорный завоевал золото Кубка России по спортивной гимнастике в многоборье
Никита Нагорный занял первое место в соревнованиях в личном многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике в Пензе.
18:42
Коллекторы опровергли участие в стрельбе в Красногорске
Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил о непричастности членов организации к нападению на мужчину с ребёнком в подмосковном Красногорске.
18:37
Агуэро достиг отметки 400 голов за карьеру
Аргентинский форвард английского клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро достиг отметки 400 голов за карьеру.
18:29
В Швейцарских Альпах при падении самолёта погибли три человека
В Швейцарских Альпах три человека погибли в результате падения легкомоторного самолёта на высокогорном перевале Симплон. Об этом информирует местная полиция.
18:26
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над грозненским «Ахматом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:25
В Донецке установили напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину
В Будённовском районе Донецка прошло торжественное открытие созданного с помощью 3D-принтера памятника русскому поэту Александру Пушкину.
18:20
В Абхазии сообщили о явке на выборы президента на 18:00
В Абхазии явка избирателей на президентские выборы по состоянию на 18:00 составила более 48%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря абхазского Центризбиркома Елену Лабахуа.
18:14
Воронина завоевала серебро в пасьюте на ЧМ по летнему биатлону
Россиянка Тамара Воронина заняла второе место в гонке преследования на 7,5 км на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах.
18:12
Абэ сообщил детали достигнутых соглашений по торговой сделке с США
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о договорённостях по торговой сделке, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Биаррице.
18:10
«Монако» с Головиным упустило победу над «Нимом» в матче Лиги 1
«Монако» сыграло вничью с «Нимом» в матче третьего тура французской Лиги 1.
18:04
Порошенко и Волкер обсудили усиление санкционного давления на Россию
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером «отметил преждевременность» обсуждения возвращения России в формат G8 и призвал продолжить санкционное давление на Москву.
18:03
Судно с участниками фестиваля «Таврида — АРТ» прибыло в Феодосию
Трёхмачтовый бриг «Херсонес» с участниками фестиваля «Таврида — АРТ» прибыл в крымский город Феодосия.
18:03
Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Борнмут» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над «Борнмутом» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
17:56
Гонщика MotoGP доставили в больницу с потерей памяти после аварии на Гран-при Великобритании
Итальянский мотогонщик команды Ducati Андреа Довициозо был доставлен в больницу с кратковременной потерей памяти после своей аварии в гонке на этапе MotoGP в Великобритании.
17:52
В Биаррице начались переговоры глав МИД Франции и Ирана
В Биаррице на полях саммита G7 начались переговоры глав внешнеполитических ведомств Франции и Ирана Жан-Ива Ле Дриана и Мохаммада Джавада Зарифа.
17:47
Де Брёйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передач
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне достиг отметки в 50 голевых передач в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).
17:44
Трамп и Трюдо призвали привлечь КНР к ответственности за недобросовестную торговлю
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита G7 выступили за привлечение КНР к ответственности за недобросовестные методы ведения торговли.
17:34
В ЦНИИмаш прокомментировали сообщения о пожаре
В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения заявили, что пожар в городе Королёве Московской области произошёл в здании, граничащем с территорией ЦНИИмаш.
17:34
Россияне завоевали лицензии на ОИ-2020 в байдарках-четвёрках на дистанции 500 м
Российские спортсмены завоевали лицензии для выступления на летних Олимпийских играх 2020 года в соревнованиях по гребле на четырёхместных байдарках (500 м).
17:31
Синоптик рассказал о значительном похолодании в Москве в конце августа
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
17:24
Меньшикова планируют вскоре выписать из больницы
Художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой актёр и режиссёр Олег Меньшиков в ближайшее время будет выписан из больницы.
17:22
Глазырина заявила, что не ощущает негативного отношения к себе после дисквалификации
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала об отношении к ней других спортсменок после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
17:13
Стала известна возможная дата поединка Ковалёв — Альварес
Боксёрский поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергеем Ковалёвым и обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом может пройти в конце 2019 года.
17:12
Трамп и Абэ достигли соглашения по торговой сделке
Американский лидер Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с японским премьер-министром Синдзо Абэ по условиям торговой сделки, которая может быть подписана в сентябре, сообщили в Белом доме.
17:08
На Украине испортили мемориал участникам конфликта в Донбассе
В Житомирской области Украины неизвестные облили красной краской мемориал, посвящённый участникам вооружённого конфликта в Донбассе.
17:08
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
17:06
Команда OG второй раз подряд выиграла The International по Dota 2
Европейская киберспортивная команда OG второй раз подряд победила на турнире The International по Dota 2, который прошёл в китайском Шанхае.
17:04
В театре прокомментировали сообщения о госпитализации Меньшикова
Художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой, актёр и режиссёр Олег Меньшиков проходит плановое медицинское обследование, заявили в пресс-службе театра.
17:01
В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту
Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
16:59
Латыпов завоевал серебро на ЧМ по летнему биатлону
Российский спортсмен Эдуард Латыпов занял второе место на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.
16:53
Тренер «Ахмата» Рахимов рассказал о травме Глушакова
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, почему полузащитник Денис Глушаков не попал в состав на матч с московским ЦСКА в рамках седьмого тура РПЛ.
16:48
Американская фигуристка исполнила четверной лутц на турнире в Нью-Йорке
14-летняя американская спортсменка Алиса Лю исполнила четверной лутц на турнире по фигурному катанию Aurora Games, который проходил в США.