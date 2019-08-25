Sky News: трудности на горизонте — Джонсона ждёт непростое обсуждение брексита с Трампом и Туском

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые прибыл на саммит G7, где одной из основных тем его переговоров с коллегами станет выход страны из ЕС, сообщает Sky News. Уже сегодня Джонсону предстоит непростое обсуждение торгового соглашения с президентом США Дональдом Трампом и условий брексита с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Сегодня наше внимание приковано к саммиту G7 в Биаррице. Сегодня премьер-министр встретится с двумя Дональдами. Сначала ему предстоит скрепить личные особые отношения с президентом Трампом на встрече лидеров, во главе повестки которой станет подготовка будущего торгового соглашения с США, после того как Великобритания выйдет из ЕС. Как полагает Джонсон, одним из пунктов соглашения должна стать отмена ограничений для британского бизнеса в США.



Брексит также станет одной из важнейших тем и другой решающей встречи, которую премьер сегодня проведет с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Согласно появившейся сегодня в прессе информации, Джонсон пригрозит удержать платежи ЕС размером в миллиарды фунтов стерлингов, если Великобритания покинет Евросоюз без сделки. С репортажем наш политический редактор Бет Ригби.



Совершенно новый премьер-министр с полностью отличным стилем, Борис Джонсон явно наслаждается своим прибытием на мировую арену, но здесь ему также предстоит заняться серьёзными делами. Сегодня Джонсон проведёт переговоры наедине с президентом Трампом, надеясь на заключение торгового соглашения с США после брексита.



Однако всё может пройти не так гладко — на горизонте могут замаячить трудности. Премьер-министр настаивает, что стороны не будут обсуждать Национальную службу здравоохранения Англии* ни на одних из переговоров о торговом соглашении, а представители Демократической партии в Вашингтоне собираются наложить вето на торговую сделку, если брексит создаст угрозу границе между Ирландией и Северной Ирландией.



Существует также риск брексита без сделки, который принимает угрожающие размеры, а представитель Европы заявляет, что виноват в подобном развитии событий будет Джонсон.



ДОНАЛЬД ТУСК, председатель Европейского совета: ЕС всегда открыт к сотрудничеству. Так было, когда Дэвид Кэмерон хотел избежать брексита, когда Тереза Мэй хотела избежать брексита без сделки и сейчас мы готовы вести серьёзные переговоры с премьер-министром Джонсоном. Но есть одна вещь, по которой я не стану с ним сотрудничать, — это брексит без соглашения. Надеюсь, что премьер-министр Джонсон не захочет войти в историю, как «Мистер брексит без сделки».



Джонсон встретится с Туском сегодня, и их и без того непростые отношения могут стать ещё хуже. Премьер-министр предупреждает ЕС, что готов отказаться платить почти все 39 миллиардов фунтов стерлингов за выход из Евросоюза в случае отсутствия сделки. Джонсон заявил, что, по его мнению, вероятность брексита без сделки — один на миллион. Однако всё менее вероятно, что он окажется прав.



Бет Ригби, Sky News, Биарриц.



Дата выхода в эфир 25 августа 2019 года.



*Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании должны получить открытый доступ во все сектора британской экономики и социальной сферы, и даже в Национальную службу здравоохранения страны, чем вызвал шквал негативных откликов (прим. — ИноТВ).