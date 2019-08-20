Euronews: «Хочешь мира — готовься к войне» — Джонсон выдвинул ЕС новые условия брексита

Британский премьер Борис Джонсон настаивает на том, чтобы подготовка к брекситу проходила без сделки с ЕС. Как передаёт Euronews, Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.
«Хочешь мира — готовься к войне», — это нынешний девиз Бориса Джонсона, который настаивает на том, чтобы подготовка к брекситу без сделки с ЕС шла полным ходом.
Во время посещения одной из больниц премьер-министр Великобритании вновь попытался заверить всех, что предупреждения из просочившегося накануне в прессу отчёта правительства о потенциальной нехватке продовольствия и лекарств в случае «жёсткого» брексита были преувеличены.
Позже Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза. В частности, он назвал «бэкстоп» на острове Ирландия «антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединённого Королевства как государства».
Это несовместимо с желанием Великобритании установить долгосрочные отношения с ЕС, подчеркнул Джонсон, отметив, что «бэкстоп» может ослабить Белфастское соглашение, которое принесло мир в Северную Ирландию.
БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Конечно, наши друзья и партнёры по другую сторону канала сейчас демонстрируют нежелание менять свою позицию — это нормально, но я уверен, что они это сделают. Тем не менее мы должны подготовиться и к выходу без сделки.
Правительство Великобритании заявило об ужесточении своей позиции: сразу же после брексита, который намечен на 31 октября, для граждан стран ЕС вступят в силу ограничения на свободное перемещение по территории королевства.
Эти изменения затронут права граждан ЕС, которые негативно отреагировали на вводимое ограничение.
Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса о том, что период зимнего отопительного сезона может быть сложным из-за низких запасов угля на складах генерирующих компаний и споров с Россией по транзиту газа.
Механизмы защиты и поощрения обличителей коррупции обсуждались в офисе украинского лидера Владимира Зеленского с представителями общественных организаций и международных партнёров Украины в сфере борьбы с коррупцией.
В результате экстренной посадки в аэропорту Люксембурга самолёта авиакомпании Air France, направлявшегося из Москвы в Париж, никто не пострадал. Об этом сообщило посольство России со ссылкой на власти страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума». Ранее сообщалось, что российский Минздрав проведёт проверку эффективности этого не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата, при получении которого по почте за последний месяц были задержаны две матери тяжелобольных детей.
Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Сумской области члена радикальной группировки, который вместе с сообщниками планировал серию взрывов во время массовых акций накануне Дня независимости.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В России продали почти 4 млн кнопочных телефонов в первые шесть месяцев 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы «М.Видео — Эльдорадо» и «Связного». Это около 23% телефонных аппаратов, реализованных в России.
Глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе в беседе с «Известиями» поддержал многосторонний формат договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.
Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У». Уточняется, что полёт длился 32 минуты и проходил на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что шахта «Горная» в Луганской области работает в аварийном режиме и находится под угрозой затопления из-за нехватки электроэнергии.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о европейском будущем России.
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские силовики нанесли удар по Донецку и его пригородам.
В 2020 году в Единый государственный экзамен по ряду предметов будут внесены изменения. Как отметили в пресс-службе Рособрнадзора, они будут незначительны — усовершенствованы формулировки некоторых заданий и критерии оценки.
Бывший американский боксёр Флойд Мейвезер — младший по прозвищу Деньги опубликовал выписки о банковских переводах, которые получил за фейковое видео о переговорах о реванше с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.