Euronews: «Хочешь мира — готовься к войне» — Джонсон выдвинул ЕС новые условия брексита

Британский премьер Борис Джонсон настаивает на том, чтобы подготовка к брекситу проходила без сделки с ЕС. Как передаёт Euronews, Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.

«Хочешь мира — готовься к войне», — это нынешний девиз Бориса Джонсона, который настаивает на том, чтобы подготовка к брекситу без сделки с ЕС шла полным ходом.

Во время посещения одной из больниц премьер-министр Великобритании вновь попытался заверить всех, что предупреждения из просочившегося накануне в прессу отчёта правительства о потенциальной нехватке продовольствия и лекарств в случае «жёсткого» брексита были преувеличены.

Позже Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза. В частности, он назвал «бэкстоп» на острове Ирландия «антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединённого Королевства как государства».

Это несовместимо с желанием Великобритании установить долгосрочные отношения с ЕС, подчеркнул Джонсон, отметив, что «бэкстоп» может ослабить Белфастское соглашение, которое принесло мир в Северную Ирландию.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Конечно, наши друзья и партнёры по другую сторону канала сейчас демонстрируют нежелание менять свою позицию — это нормально, но я уверен, что они это сделают. Тем не менее мы должны подготовиться и к выходу без сделки.



Правительство Великобритании заявило об ужесточении своей позиции: сразу же после брексита, который намечен на 31 октября, для граждан стран ЕС вступят в силу ограничения на свободное перемещение по территории королевства.

Эти изменения затронут права граждан ЕС, которые негативно отреагировали на вводимое ограничение.

Дата выхода в эфир 20 августа 2019 года.