Independent: Борис Джонсон объявляет войну противникам прививок

На фоне роста случаев заболеванию корью в Британии премьер Борис Джонсон заявил о намерении бороться с «антипрививочным движением», пишет The Independent. В частности, он рассказал о шагах, направленных на борьбу с распространением недостоверной информации об опасностях вакцинации.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявляет войну антипрививочному движению, пишет The Independent. На фоне росте случаев заболевания корью в стране он рассказал о кампании, направленной на то, чтобы остановить распространение недостоверной информации о прививках и увеличить число детей, проходящих вакцинацию.
Родителям будут давать советы и рекомендации, основанные на фактических данных, чтобы развеять их тревожные настроения по поводу прививок, а также чтобы бороться с ложной информацией об опасностях вакцин.
«Это глобальный вызов и существует несколько причин, почему люди не делают ни себе, ни своим детям необходимых прививок, но нам в рамках нашего общества и здравоохранения требуется решительное действие, чтобы гарантировать, что наше население прошло надлежащую иммунизацию», — заявил Джонсон.
В Британии, как отмечается в статье, всего 87% детей получили полную дозу вакцины против кори, свинки и краснухи. Британский премьер призвал руководителей системы здравоохранения добиться того, чтобы полную вакцинацию от этих заболеваний прошли 95% детей.
Также будет проведён саммит для социальных сетей, чтобы стимулировать последних продвигать достоверную информацию о вакцинации.
Заявления Джонсона прозвучали после публикации доклада, в котором говорилось о том, что в период с 2010 по 2017 год полмиллиона британских детей не были привиты против кори.
Как отмечает The Independent, в первом квартале 2019 года в Великобритании было зарегистрировано 231 случай заболевания корью.
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