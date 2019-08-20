Independent: Борис Джонсон объявляет войну противникам прививок

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявляет войну антипрививочному движению, пишет The Independent. На фоне росте случаев заболевания корью в стране он рассказал о кампании, направленной на то, чтобы остановить распространение недостоверной информации о прививках и увеличить число детей, проходящих вакцинацию.

Родителям будут давать советы и рекомендации, основанные на фактических данных, чтобы развеять их тревожные настроения по поводу прививок, а также чтобы бороться с ложной информацией об опасностях вакцин.

«Это глобальный вызов и существует несколько причин, почему люди не делают ни себе, ни своим детям необходимых прививок, но нам в рамках нашего общества и здравоохранения требуется решительное действие, чтобы гарантировать, что наше население прошло надлежащую иммунизацию», — заявил Джонсон.

В Британии, как отмечается в статье, всего 87% детей получили полную дозу вакцины против кори, свинки и краснухи. Британский премьер призвал руководителей системы здравоохранения добиться того, чтобы полную вакцинацию от этих заболеваний прошли 95% детей.

Также будет проведён саммит для социальных сетей, чтобы стимулировать последних продвигать достоверную информацию о вакцинации.

Заявления Джонсона прозвучали после публикации доклада, в котором говорилось о том, что в период с 2010 по 2017 год полмиллиона британских детей не были привиты против кори.

Как отмечает The Independent, в первом квартале 2019 года в Великобритании было зарегистрировано 231 случай заболевания корью.