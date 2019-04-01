Haaretz: в США противники вакцин сравнили прививки с холокостом и разгневали музей Аушвица

Использование противниками вакцинации в США жёлтых звёзд, а также других образов, ассоциирующихся с холокостом, вызвало резкую критику Государственного музея Аушвиц-Биркенау, пишет Haaretz. Как отмечает издание, в то время как активисты антипрививочного движения настаивают, что хотели лишь привлечь внимание к «преследованиям» тех людей, которые отказываются от вакцин, музей расценил подобные действия как «симптом интеллектуального и морального разложения».

В США во время протестов активисты движения против вакцинации прикрепляли к своей одежде жёлтые звёзды, а также использовали прочие образы, связанные с холокостом с целью привлечь внимание к «преследованиям» американцев, которые отказываются прививать своих детей, пишет Haaretz.

Митинги против вакцинации прошли после того, как округ Рокленд штата Нью-Йорк объявил о введении чрезвычайного положения, связанного с вспышкой эпидемии кори.

В Техасе активист антипрививочного движения Дель Бигтри выступил перед митингующими с жёлтой звездой на одежде. Сам Бигрти ранее продюссировал видео- и аудио программы, в которых описывались опасности вакцинации.

В ответ на фотографию Бигтри в Twitter официальный аккаунт Государственного музея Аушвиц-Биркенау написал следующее: «Использование судьбы евреев, которых преследовали представители ненавистной антисемитской идеологии и уничтожали в таких лагерях как #Аушвиц ядовитым газом для критики вакцин, которые спасают человеческие жизни — это симптом интеллектуального и морального разложения».

Тем не менее Техас стал не единственным местом в США, где американцы вышли на демонстрацию против вакцин с жёлтыми звёздами на одежде. То же самое произошло в округе Рокленд, где местные власти закрыли всем непривитым несовершеннолетним вход в такие закрытые общественные места как школы, церкви, рестораны и торговые центры.

Ограничения, введённые Роклендом, на данный момент являются примером самого жёсткого местного законодательства, призванного подтолкнуть родителей к вакцинации своих детей. Привитые дети укрепляют «групповой иммунитет», необходимый для тех детей, которых нельзя вакцинировать по медицинским показаниям или же по причине малого возраста.