Telegraph: Болтон заверил Джонсона, что брексит без сделки США поддержат с «энтузиазмом»

Если британские власти решатся на «жёсткий» выход из ЕС, то Вашингтон их полностью поддержит. Об этом во время визита в Лондон заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, пишет The Daily Telegraph. При этом политик обвинил европейскую элиту в том, что она относится к своим избирателям как к «простакам», отмечает издание.

США «с воодушевлением» поддержат выход Соединённого Королевства из Евросоюза без сделки. Об этом во время двухдневного визита в британскую столицу заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, пишет The Daily Telegraph. Он также обвинил британских политиков в том, что они относятся к народу как к «простакам».

После встречи с премьер-министром Борисом Джонсом и его командой на Даунинг-стрит Болтон изложил планы Вашингтона, которые сводятся к более тесному трансатлантическому сотрудничеству с Лондоном после брексита.

Политик заявил, что американский президент приказал администрации «ускорить» заключение комплексного соглашения о свободной торговле между двумя странами. При этом он спрогнозировал, что сторонам удастся преодолеть разногласия по вопросам безопасности, в том числе о допуске китайской компании Huawei на британский рынок телекоммуникаций.

«Главная цель этого визита — передать, что президент Трамп жаждет увидеть успешный выход Великобритании из ЕС 31 октября», — заявил Болтон. Отвечая на вопрос, поддержат ли США «жёсткий» брексит, он ответил: «Если таково будет решение британского правительства, мы с энтузиазмом поддержим его. Именно с этим посланием я приехал сюда: мы с вами».

Советник Белого дома добавил, что, по его мнению, европейский блок несправедливо обращается со своими избирателями. «В ЕС есть такая мода: когда люди голосуют не так, как того хочет элита, простаков заставляют голосовать снова и снова, пока не получится нужный результат», — отметил он.

Болтон — самый высокопоставленный член администрации Трампа, с которым встречался Джонсон после своего вступления в должность премьера. Энтузиазм, с которым Вашингтон поддерживает нового британского лидера, отражает надежду американских властей на то, что он, в отличие от Терезы Мэй, окажется более открытым к их жёсткой внешней политике в отношении Китая и Ирана, рассуждает издание.

Болтон отверг предположение, что США предлагают Британии какие-то уступки в обмен на изменение её внешней политики. Но намекая на возможное сближение, он заявил, что британские власти пообещали ему «вернуться к начальной точке» и заново обдумать, стоит ли разрешать Huawei участвовать в разработке сетей 5G в стране.