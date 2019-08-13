CNN: уставшую Европу не пугают последствия обещанного Джонсоном «жёсткого» брексита

В Брюсселе полагают, что Великобритании не избежать внеочередных всеобщих выборов, поэтому вся обвинительная риторика Бориса Джонсона рассчитана «на внутреннюю аудиторию», сообщает CNN. Между тем терпение Евросоюза на исходе: европейцы уже готовы и к брекситу без сделки, а пугающие последствия этого шага в первую очередь отразятся на самих же британцах, отмечается в статье.

Борис Джонсон пытается «напугать» Европу, чтобы заставить её заключить более выгодное для Лондона соглашение, и даже не скрывает своей позиции по этому вопросу, подчёркивает CNN. Во время своей избирательной кампании Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьер-министра, неоднократно заявлял, что активизирует подготовку к «жёсткому» выходу из Европейского союза без сделки с Брюсселем. После вступления в должность он нисколько не смягчил своей позиции, привлекая в свой кабинет министров и в качестве советников многих сторонников такой позиции — и за последние несколько недель из идеи, в которую практически никто не верил, «жёсткий» брексит превратился в наиболее вероятный исход, говорится в статье.



Логика Джонсона, как поясняет автор, заключается примерно в следующем: «жёсткий» брексит вызовет хаос не только в Великобритании, но и в европейских странах — поэтому Евросоюз в конечном итоге уступит и решит пересмотреть соглашение, заключённое в прошлом году с Терезой Мэй, невзирая на несогласие британского парламента, который трижды голосовал против. «Но если целью всего этого является напугать Евросоюз, то у Джонсона ничего не получается», — констатирует CNN. Судя по всему, Брюссель совершенно не беспокоят угрозы Лондона. «С тех пор как был запущен процесс выхода из ЕС в соответствии со статьёй, мы знали, что никакое соглашение заключить невозможно. Поэтому мы начали готовиться к этому намного раньше, чем Великобритания», — заявил в интервью CNN неназванный европейский чиновник.



«Угрозы «жёстким» брекситом в адрес ЕС ни к чему не приведут. Изменить их мнение угрозами невозможно — это можно сделать, лишь предложив надёжные альтернативы», — подчеркнула в беседе с корреспондентом CNN Джорджина Райт, старший научный сотрудник независимого аналитического центра Институт госуправления. «Альтернативы», о которых говорит Райт, связаны с конкретной частью соглашения о выходе Великобритании из ЕС, известной как «ирландский бэкстоп», поясняется в статье: «Речь идёт о режиме, который в случае выхода Великобритании из ЕС должен гарантировать, что между Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, и Ирландской Республикой, которая является частью ЕС, «жёсткая» граница установлена не будет».



Для сторонников брексита это остаётся единственной серьёзной проблемой в существующем варианте соглашения, поскольку этот режим в некотором отношении «привязывает» Великобританию к Европе, не позволяя ей полностью выйти из Европейского союза и мешая осуществить решение, принятое по результатам референдума. Сложность заключается в том, что для Ирландии сохранение в соглашении положения о «бэкстопе» — это своего рода «красная черта», которую из принципа единства и солидарности не решится переступать и весь Евросоюз, констатирует CNN.



Джонсон официально продемонстрировал Европе свою «жёсткую позицию» по этой проблеме: его главные переговорщики уже приезжали в Брюссель и заявили, что отправной точкой для повторных переговоров о пересмотре условий соглашения, по мнению Лондона, должен стать отказ от «бэкстопа». В противном случае 31 октября Великобритания грозится выйти из Евросоюза без соглашения. «Но бескомпромиссность Джонсона ничуть не пугает Брюссель, и, похоже, оказывает на него противоположное воздействие», — отмечает CNN. Ожидается, что когда Европарламент возобновит свою работу в сентябре, то примет резолюцию в поддержку существующего соглашения как единственного варианта для Великобритании. Логическим завершением этого «противостояния» стало бы участие Джонсона 17 октября в саммите Европейского совета лидеров ЕС, на котором не будет подниматься вопрос о заключении нового соглашения, а Лондон не будет просить очередной отсрочки во избежание «жёсткого» брексита, полагает автор.



Хотя законодатели в Брюсселе признают, что «жёсткий» вариант неблагоприятно отразится и на Великобритании, и на Европе, однако в Евросоюзе угрозы Джонсона уже не вызывают панику, сообщает CNN. Одной из причин этого является недовольство подобной манерой ведения дел на политической арене, поясняется в статье: чиновники Европейской комиссии, например, высказывают возмущение по поводу того, что Великобритания пытается запугать Ирландию, чтобы та потребовала внести изменения в соглашение. «Великобритания запустила процесс в соответствии со статьёй 50, она не приняла наш вариант соглашения, и только Великобритания может отменить процедуру, предусмотренную статьёй 50. Обвинять нас — особенно Ирландию — в ситуации, которую они сами создали, возмутительно», — заявил в этой связи один из неназванных европейских чиновников в интервью CNN.



Кроме того, в Брюсселе недовольны тем, что Джонсон и его правительство пытаются переложить на европейцев собственную вину за отсутствие прогресса на переговорах. В частности, на днях Майкл Гоув, один из министров кабинета Джонсона, выразил своё «огорчение» по поводу того, что Евросоюз, по его словам, «отказывается вести переговоры» с Великобританией, говорится в статье. Между тем ещё один неназванный источник в Брюсселе так прокомментировал для CNN ход переговоров: «Борис пытается раскрутить эту игру в перекладывание ответственности, но мы не собираемся ему подыгрывать. Наша политика заключается в том, чтобы сохранять спокойствие, сохранять единство». Поэтому Евросоюз, несмотря на большой соблазн «наброситься» на Великобританию, пытается сосредоточить все усилия на том, чтобы придерживаться ранее заявленной единой позиции и не демонстрировать наличие каких-либо разногласий, отмечает автор.



Ещё одна причина «отсутствия паники» заключается в том, что все заявления британского премьера в Брюсселе теперь воспринимают «скептически», сообщается в статье: «Джонсон прежде уже не раз внезапно менял свои намерения. И никто не исключает возможности того, что 17 октября на саммите ЕС он попросит ещё одну отсрочку, если это будет соответствовать его политическим целям». Аналитики предполагают, что при этом Джонсон постарается обставить всё так, будто бы он «вынужден» просить очередную отсрочку из-за действий Евросоюза либо по поручению британского парламента. «Хотя такая политика может показаться самоубийственной для человека, сказавшего, что он проведёт брексит 31 октября и в этом его «ничто не остановит», в условиях сегодняшней политической ситуации в Великобритании очередная отсрочка может стать для Джонсона предпочтительным вариантом», — прогнозирует CNN.



Парламентское большинство консервативной партии Джонсона составляет всего один голос — то есть он сейчас очень уязвим, если вдруг оппоненты решат поднять вопрос о недоверии правительству. И хотя отставка его правительства не означала бы автоматического прекращения процесса «жёсткого» брексита, однако она могла бы спровоцировать целый ряд нежелательных для Джонсона событий. А это подталкивает его к тому, чтобы просить об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза, говорится в статье. В частности, если парламент объявит правительству Джонсона вотум недоверия, то ему придётся, по всей видимости, назначить в стране всеобщие выборы. Вопрос о том, когда они могли бы состояться, стал одним из самых обсуждаемых как в Великобритании, так и в Брюсселе, сообщает CNN.



Некоторые думают, что британский премьер решится объявить о выборах лишь после даты брексита — а это теоретически означает, что он может беспрепятственно тянуть время, прогнозирует автор. Ведь если «жёсткий» брексит без достижения соглашения с ЕС действительно настолько «катастрофичен», как предсказывают некоторые, то непонятно, как он мог бы помочь Джонсону во время избирательной кампании? Скорее, это стало бы его заметной ошибкой, отмечает CNN.



С другой стороны, в случае вотума недоверия британский премьер теоретически может разыграть ещё одну карту, полагает автор: он мог бы попросить об отсрочке, а затем переложить всю вину на тех, кто якобы «заставил его» это сделать — то есть на парламентское большинство, которое требует соглашения с Евросоюзом. «В результате всеобщие выборы могут превратиться в борьбу между теми, кто «украл брексит», и человеком, который при более значительном большинстве в парламенте всё-таки доведёт дело до конца», — говорится в статье.



«Здесь ни для кого не секрет, что мы считаем выборы неминуемыми. Вся эта риторика с обвинениями, видимо, рассчитана не на нас, а на внутреннюю аудиторию», — рассказал в интервью CNN ещё один источник в Брюсселе. Если же это произойдёт и Джонсону удастся заполучить парламентское большинство, то следует ожидать ужесточения риторики, прогнозируют аналитики: ведь тогда его полномочия на проведение «жёсткого» брексита получат поддержку и в парламенте. По всей вероятности, тогда он вернётся к своему плану «запугивания» Брюсселя, чтобы попытаться заставить его пойти на уступки, предполагает автор.



Однако сегодняшние реалии заключаются в следующем: европейцы считают, что они уже готовы к брекситу без сделки, поскольку их терпение практически лопнуло и они устали от капризов Великобритании, которой, как уверены в Брюсселе, они изо всех сил стараются «помочь». Поэтому последствий «жёсткого» брексита, по всей видимости, больше боятся отнюдь не чиновники в Брюсселе, подчёркивается в статье. «Борису Джонсону надо принять несколько важных решений, и времени для этого у него мало», — заключает CNN.