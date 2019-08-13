Telegraph: большинство британцев не верит парламенту и поддерживает брексит «любой ценой»

Согласно новому опросу, более половины жителей Соединённого Королевства считает, что премьер-министр должен осуществить «жёсткий» брексит, даже если ему придётся приостановить работу парламента. При этом подавляющее большинство респондентов признаётся, что не доверяет законодателям, которые, по их мнению, «далеки от народа».

Борис Джонсон должен любым способом обеспечить выход Соединённого Королевства из ЕС, даже если для этого понадобится приостановить работу парламента. Такого мнения придерживаются более половины британцев, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на новое исследование общественного мнения.

Согласно опросу аналитической компании ComRes, 54% взрослого населения Британии считают, что парламент не должен мешать премьер-министру, если он решит осуществить «жёсткий» брексит. При этом 62% сомневаются, что законодатели лучше отражают чаяния народа, чем Джонсон, который обещал вывести страну из европейского блока 31 октября «во что бы то ни стало».

Пока Брюссель отказывается идти на уступки Джонсону. Но, по данным источника издания в британском правительстве, ЕС не возобновляет переговоры с Лондоном, так как ожидает, что «повстанцы» в парламенте попытаются сорвать брексит без сделки.

По мнению британских властей, 9 сентября лейбористы и тори, которые выступают за сохранение членства страны в ЕС, постараются не допустить «жёсткий» брексит. Но новый опрос показывает, этот «парламентский манёвр» едва ли встретит поддержку у избирателей.

Ведь, по данным ComRes, 88% британцев уверены, что парламентарии «далеки от народа». При этом 89% считают, что большинство депутатов игнорируют волю избирателей и преследуют корыстные интересы в вопросе брексита.

Подавляющая часть британского общества (77%) также выступает против того, чтобы в политику и спор вокруг брексита вовлекалась королева. С такой идеей ранее выступал канцлер казначейства в теневом кабинете Джон Макдоннелл, который предлагал, в случае если правительству Джонсона вынесут вотум недоверия, отправить «на такси» лидера лейбористов Джереми Корбина к Елизавете II, чтобы он объявил о готовности его партии взять власть в свои руки, напоминает издание.

Опрос также показывает, что Джонсон превзошёл ожидания публики — 54% согласились, что он стал лучшим премьером, чем они ожидали. В то же время большинство избирателей (63%) признались, что не верят в способность премьера объединить страну.

Вдобавок респондентов беспокоят последствия «жёсткого» брексита. 74% опасаются, что он приведёт к росту цен, 65% ожидают проблем с поставками лекарств и 57% боятся лишиться поставок свежего продовольствия.

Вопрос о том, стоит ли приостановить брексит, если под угрозой окажется существование Соединённого Королевства, разделил опрошенных почти поровну. 51% согласились отсрочить выход страны из ЕС при таком условии, но 49% выступили против, обращает внимание The Daily Telegraph.