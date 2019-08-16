Independent: брексит без сделки разорит более половины фермеров Великобритании

Более половины всех фермерских хозяйств Великобритании разорятся в результате выхода страны из Европейского союза, пишет The Independent. Отмечается, что британское сельское хозяйство пострадает от введения тарифов, пограничного контроля и отмены правительственной поддержки фермеров.

Более половины всех британских ферм разорятся в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки, предупреждают фермеры, многие из которых уже присоединились к кампании за второй референдум по брекситу, сообщает The Independent.

По словам бывшего председателя Национального союза фермеров Шона Рикарда, «смертоносная смесь» из тарифов, пограничного контроля, роста бюрократии приведёт к «уничтожению британского сельского хозяйства».

«Пострадают многие отрасли, но с наиболее серьёзным экономическим потрясением столкнётся сельское хозяйство», — добавил Рикард, который стал одним из тех, кто поддержал движение «Фермеры за народное голосование».

В частности, там полагают, что страны — члены ЕС, а также те государства, с которыми у них есть торговые соглашения, немедленно введут пошлины на экспорт продовольствия из Великобритании.

Кроме того, британским фермерам грозят административные расходы, а их товарам пограничный контроль для обеспечения соответствия требованиям ЕС в области безопасности пищевых продуктов и ветеринарии.

Вместе с тем фермеры опасаются отмены выплат, направленных на поддержку хозяйств.

Как отметил Рикард, невозможно спрогнозировать точное количество фермеров, которым грозит разорение, но, вероятно, нежизнеспособными окажутся более 50% хозяйств страны.

«Поставить всех под угрозу ради достижения катастрофической цели, на которую общество не дало своего согласия, было бы оскорблением демократии», — заявил член британского парламента Гуто Бебб.

Тем не менее во время недавнего визита в Уэльс премьер-министр страны Джонсон не смог объяснить, какая помощь будет оказана фермерам. Вместо этого он сказал лишь, что его правительство предусмотрело введение «мер, направленных на поддержку самих фермеров и их доходов».

При этом в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйстваВеликобритании подчеркнули, что намерены поддерживать фермерские хозяйства вплоть до 2022 года, даже в случае выхода из ЕС без сделки, передаёт The Independent.