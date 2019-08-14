Euronews: британцы скупают всё перед брекситом, как перед войной

Хотя прогнозы о влиянии на британскую экономику выхода страны из ЕС разнятся, жители Соединённого Королевства уже начали готовиться к брекситу, «как к войне», передаёт Euronews. По оценкам экспертов, за последние месяцы британцы потратили более четырёх миллиардов фунтов стерлингов, сметая с прилавков продукты и лекарства.

«Жёсткий» брексит навис над Великобританией. Как отразится на экономике страны выход Соединённого Королевства из ЕС, пока точно никто не знает — но прогнозы поступают от умеренно пессимистичных до прямо катастрофических.



На этом фоне британцы начали массово скупать товары первой необходимости. По оценкам экспертов, только за последние месяцы жители королевства потратили более четырёх миллиардов фунтов, пополняя запасы еды, напитков, а также медикаментов.



При этом британцы не забывают также о братьях наших меньших: с прилавков сметают не только обычные продукты, но и корма для животных. Вот так: к «разводу» с ЕС готовятся, прямо как к войне.



Ранее новоизбранный британский премьер Борис Джонсон пообещал вывести Соединённое Королевство из ЕС к 31 октября — причём вне зависимости от того, будет ли достигнуто должное соглашение с Брюсселем или нет.



Одна из отраслей, которая может быть затронута наиболее сильно, — фармацевтическая. Британские компании серьёзно зависят от общеевропейского рынка. Ужесточение таможенного контроля с ЕС может привести к перебоям в поставках некоторых лекарств и химических компонентов, необходимых для их производства.



Общая нервозность сказывается на фондовых и валютном рынках: за минувшие недели курс фунта опустился до минимальной отметки по отношению к евро за последние три года. В этой связи глава Банка Англии Марк Карни заявил, что «жёсткий» брексит приведёт к реальному «экономическому шоку» для страны.



Дата выхода в эфир 12 августа 2019 года.