Euronews: британцы скупают всё перед брекситом, как перед войной

Хотя прогнозы о влиянии на британскую экономику выхода страны из ЕС разнятся, жители Соединённого Королевства уже начали готовиться к брекситу, «как к войне», передаёт Euronews. По оценкам экспертов, за последние месяцы британцы потратили более четырёх миллиардов фунтов стерлингов, сметая с прилавков продукты и лекарства.
«Жёсткий» брексит навис над Великобританией. Как отразится на экономике страны выход Соединённого Королевства из ЕС, пока точно никто не знает — но прогнозы поступают от умеренно пессимистичных до прямо катастрофических.
На этом фоне британцы начали массово скупать товары первой необходимости. По оценкам экспертов, только за последние месяцы жители королевства потратили более четырёх миллиардов фунтов, пополняя запасы еды, напитков, а также медикаментов.
При этом британцы не забывают также о братьях наших меньших: с прилавков сметают не только обычные продукты, но и корма для животных. Вот так: к «разводу» с ЕС готовятся, прямо как к войне.
Ранее новоизбранный британский премьер Борис Джонсон пообещал вывести Соединённое Королевство из ЕС к 31 октября — причём вне зависимости от того, будет ли достигнуто должное соглашение с Брюсселем или нет.
Одна из отраслей, которая может быть затронута наиболее сильно, — фармацевтическая. Британские компании серьёзно зависят от общеевропейского рынка. Ужесточение таможенного контроля с ЕС может привести к перебоям в поставках некоторых лекарств и химических компонентов, необходимых для их производства.
Общая нервозность сказывается на фондовых и валютном рынках: за минувшие недели курс фунта опустился до минимальной отметки по отношению к евро за последние три года. В этой связи глава Банка Англии Марк Карни заявил, что «жёсткий» брексит приведёт к реальному «экономическому шоку» для страны.
Замглавы МИД Белоруссии Андрей Дапкюнас и член Палаты представителей конгресса США Майкл Куигли в ходе встречи в Минске обсудили торгово-экономические отношения и шаги по укреплению доверия между двумя странами.
Первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю.
В первые шесть месяцев 2019 года в Санкт-Петербурге побывали более 1,5 млн иностранных гостей, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
С начала сезона в столице демонтировали 78 летних кафе вне схемы размещения, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из Всемирной торговой организации «в случае необходимости». Как отметил американский лидер во время выступления в Пенсильвании, правила ВТО дают другим странам «пользоваться США».
Россельхознадзор с 14 августа вводит ограничения на ввоз в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии в связи с регистрацией в этой стране случаев заражения африканской чумой свиней (АЧС).
Политолог, экс-президент Регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в беседе с НСН прокомментировал подписание украинским лидером Владимиром Зеленским указа, который расширяет перечень лиц, имеющих право на гражданство страны, в том числе благодаря включению в него россиян, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».
Сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева прокомментировала сообщение о том, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО. Об этом информирует «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз ОНФ.