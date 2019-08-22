Die Welt: за 10 недель до брексита Джонсон по-прежнему не готов к компромиссу с ЕС

В ходе своего первого визита в Берлин Борис Джонсон дал понять, что не собирается отказываться от максималистских требований — в частности, он потребовал исключить опцию «бэкстопа» в отношении Северной Ирландии, пишет Die Welt. В то же время Ангела Меркель ни на шаг не отступилась от позиции ЕС, заявив, что решение по вопросу границы Ирландии с Северной Ирландией можно найти за 30 дней, отмечает издание.
Тереза Мэй пять раз посещала Берлин, пытаясь получить поддержку Германии в вопросе брексита, однако визит Бориса Джонсона стал событием совершенно другого калибра, пишет Die Welt.
До своего визита в немецкую столицу Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором категорично потребовал исключить опцию «бэкстопа» в отношении Северной Ирландии: это же требование он повторил и в ходе встречи с Меркель.
Между тем, как в Берлине, так и в Брюсселе растёт недовольство, поскольку англичане по-прежнему не предлагают каких-либо решений и продолжают придерживаться своих максималистских требований. По мнению немецких политиков из правящей партии ХДС, свой визит в Берлин Джонсон использовал, чтобы заручиться поддержкой радикальных сторонников брексита в преддверии возможных досрочных выборов.
В свою очередь, Меркель ни на шаг не отошла от позиции ЕС, отмечает Die Welt. Канцлер парировала угрозы Джонсона, заявив, что Германия готова к «жёсткому» брекситу. Кроме того, Меркель заявила, что при условии наличия политической воли вопрос границы с Северной Ирландией можно решить за 30 дней.
При этом издание отмечает, что североирландский вопрос выглядит нерешаемым: открытая граница между Ирландией и Северной Ирландией возможна, только если Великобритания останется в Таможенном союзе ЕС, что неприемлемо для британского правительства. Между тем до назначенного срока брексита остаётся всего 10 недель.
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