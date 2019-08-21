Миссия невыполнима: попытка Джонсона заново договориться о брексите с Меркель обречена

Британский премьер-министр Борис Джонсон едет в Берлин, чтобы попытаться договориться о новом соглашении по брекситу, однако его миссия невыполнима, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Ему нечего предложить Ангеле Меркель и другим европейским партнёрам, а немецкие политики критикуют Джонсона, видя в его действиях шоу для Лондона и стремление свалить вину за «жёсткий» брексит на Евросоюз.

Последняя попытка договориться о регулируемом брексите или всего лишь шоу на пути к «жёсткому» выходу из ЕС? Борис Джонсон впервые отправляется в Берлин в качестве премьер-министра Великобритании, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. При этом ясно, что его миссия невыполнима: Ангела Меркель отклонит предложение о проведении новых переговоров по брекситу.

Перед прибытием британского премьера в Берлин депутат Европарламента из партии ХДС Дэвид Макаллистер назвал дальнейшие переговоры по поводу соглашения о выходе Великобритании из ЕС нереалистичными. 27 стран Евросоюза заняли однозначную позицию по этому вопросу, подчеркнул глава комитета Европарламента по внешней политике. Они отказываются от изменений соглашения, но открыты для переговоров, проливающих свет на отношения с Великобританией в будущем.

Решающим вопросом является «бэкстоп», то есть, регулирование ситуации с границей между Ирландией и Северной Ирландией. Ясности по этому пункту, однако, не вносит и написанное на четырёх страницах письмо британского премьера к ЕС, в котором идёт речь лишь о «гибких и креативных решениях», а также об альтернативных предложениях, подчеркнул Макаллистер.

Вечером канцлер Германии Ангела Меркель примет Бориса Джонсона в Берлине. Как напоминает немецкий телеканал, в начале недели британский премьер-министр предложил в письме председателю Совета ЕС Дональду Туску заново обсудить регулирование, известное как «бэкстоп», однако эта инициатива была отклонена.

В соответствии с бэкстопом, после выхода из ЕС Великобритания будет оставаться в таможенном союзе с Европой до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы с границей между входящей в ЕС Ирландией и относящейся к Великобритании Северной Ирландией, поясняется в статье.

Джонсон пообещал, что 31 октября выведет страну из ЕС, даже если процесс будет проходить без соглашения с Европой. При «жёстком» брексите ожидаются существенные экономические потрясения. Как только британцы уйдут с внутреннего рынка ЕС, между Ирландией и Северной Ирландией понадобится действующий пограничный контроль, что может привести к конфликтам.

Евродепутат Макаллистер предостерегает о последствиях «жёсткого» брексита: «Отсутствие сделки повредит всем — в наибольшей степени Соединённому Королевству. Выход без соглашения — явно худший из всех вариантов».

Его коллега по партии Норберт Рёттген, в свою очередь, отметил, что не следует возлагать большие надежды на дипломатическое наступление британского премьер-министра: «Борис Джонсон точно знает, что ни немецкий канцлер, ни французский президент ничего не могут ему предложить». Председатель комитета бундестага по внешней политике призывает Меркель и Джонсона выработать общую позицию по таким неотложным вопросам, как протесты в Гонконге или политика Ирана. «Это было бы важным сигналом для будущего немецко-британских отношений после возможного брексита», — заявил Рёттген.

«Джонсон приезжает в Берлин с пустыми руками, — критикует политик, — как премьер-министр, который своей политикой жёсткого брексита ещё больше расколол страну и ввёл её в настоящий конституционный кризис». Джонсон пытается каким-то образом уладить ситуацию с британским парламентом, не поддерживающим идею брексита без соглашения. С тех пор как ЕС заключил с Великобританией соглашение о выходе, решение по поводу брексита стало британским делом. Британцы должны и доведут это дело до конца в сентябре, не позднее которого снова соберётся нижняя палата парламента, считает эксперт ХДС по внешней политике.

«Визит Бориса Джонсона — не конструктивное предложение переговоров, а, в значительно большей степени, шоу для Лондона», — критикует эксперт зелёных по Европе в бундестаге Франциска Брантнер. По её мнению, британский премьер встречается с европейскими главами государств и правительств, чтобы потом иметь возможность сказать, что ЕС спровоцировал «жёсткий» брексит, потому что не пошёл британцам навстречу. Европейцам придётся что-то противопоставить этому утверждению.

С точки зрения Брантнер, страны ЕС должны быть «чёткими в общении и честными в переговорах» с Джонсоном. Соглашение о выходе Великобритании из ЕС не может быть пересмотрено, такова позиция Брюсселя. «Выходом из этой беспросветной ситуации, скорее, являются безотлагательные и всеобъемлющие переговоры по будущим отношениям между Великобританией и ЕС», — подчёркивает представительница немецких зелёных в бундестаге.