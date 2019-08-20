Zeit: при «жёстком» брексите Лондон сразу ограничит свободу передвижения для граждан ЕС

Если раньше правительство в Лондоне соглашалось на переходный период и временное регулирование, то теперь ситуация изменилась, пишет немецкая газета Die Zeit. В случае «жёсткого» брексита Великобритания намерена сразу ограничить свободу передвижений и ужесточить правила въезда и пребывания в стране для граждан ЕС. При этом неясно, как власти собираются различать тех европейцев, кто имеет законное право проживать в стране, и тех, кто им не обладает.

В случае «жёсткого» брексита правительство Великобритании собирается ужесточить условия въезда в страну для граждан ЕС — и сделать это без переходного регулирования, на которое оно поначалу согласилось, пишет немецкая газета Die Zeit.

Правительство Великобритании хочет положить конец свободе передвижений прибывающих из Европы граждан, в случае если 31 октября произойдёт брексит без соглашения с ЕС, сообщает издание. Это означает, что никакого переходного периода и временных правил не будет. Об этом стало известно от официального представителя правительства в Лондоне.

Изменения не коснутся граждан ЕС, которые на данный момент уже проживают в Великобритании. Тем не менее критики опасаются, что будет невозможно различить, кто живёт в стране на законных основаниях, а кто нет.

По словам официального представителя британского правительства, работа над новым сводом правил для въезда в Великобританию граждан ЕС продолжается. «К примеру, мы сразу введём очень много более строгих уголовных правил для людей, въезжающих в Великобританию», — сообщает официальный Лондон.

Граждане ЕС, желающие жить в Великобритании, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, будут избираться на основании системы оценки квалификации потенциальных иммигрантов по австралийскому образцу. Кроме того, в начале августа Джонсон говорил, что хочет ввести для «лучших умов» систему ускоренной выдачи виз.

Тем, кто уже проживает в стране, будет разрешено остаться. Однако до сих пор нет ясности относительно того, как британские пограничники будут различать граждан ЕС, имеющих право на проживание в Великобритании, и тех, кто такого права не имеет. Дело в том, что в стране нет обязанности регистрации по месту жительства или пребывания, поясняет немецкая газета.

По состоянию на данный момент в Великобритании были успешно зарегистрированы лишь около миллиона из более чем 3,5 млн граждан ЕС, проживающих в стране. Срок для оформления регистрации истекает в конце 2020 года. По заверениям Министерства внутренних дел, в этом отношении ничего не изменится.

Активисты, отстаивающие права граждан ЕС в Великобритании, не одобряют намерения британского правительства, потому что после «жёсткого» брексита у незарегистрированных граждан ЕС могут возникнуть трудности — например, в связи с тем, что они не смогут предоставить работодателю, съёмщику или службам здравоохранения подтверждение того, что они находятся в стране на законных основаниях. По словам недовольных, резкая отмена свободы передвижений выльется в массовую дискриминацию, возможно, более 2 млн граждан ЕС.

Пока что граждане ЕС могут без проблем оставаться жить в Великобритании. В соглашении по брекситу прописано, что эта свобода передвижения должна сохраняться на протяжении переходного периода, который истечёт в конце 2020 года. Однако британский парламент неоднократно отклонял это соглашение, напоминает издание. Теперь премьер-министр Борис Джонсон требует заключения нового соглашения. В противном случае 31 октября страна покинет ЕС без соглашения.

В свою очередь, Европа резко отклоняет любые изменения и считает себя хорошо подготовленной к брекситу без сделки — об этом заявляла официальный представитель Еврокомиссии. Разумеется, нерегулируемый брексит приведёт к серьёзным затруднениям как для граждан, так и для предприятий. Однако Великобритания ощутит их на себе в значительно большей мере, чем остальные 27 стран ЕС.

Свобода передвижения частных лиц наряду со свободными перемещениями капиталов, товаров и услуг относится к числу основных достижений европейской интеграции, подчёркивает немецкая газета. На данный момент в Великобритании проживают около 3,6 млн европейских граждан. При Терезе Мэй им предлагалось подать заявление на получение долгосрочного вида на жительство, чем воспользовались пока лишь около миллиона граждан ЕС, напоминает Die Zeit.