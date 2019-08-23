Еврокомиссар: у Джонсона нет ничего общего с Черчиллем

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган обвинил Бориса Джонсона в том, что тот угрожает стабильности Ирландии и отметил, что у нынешнего премьера нет ничего общего с Уинстоном Черчиллем, пишет The Times. В ответ в Лондоне заявили, что слова Хогана являются «дипломатическими уловками» ЕС, осложняющими процесс заключения сделки по брекситу.
Борис Джонсон обвинил ЕС в «преднамеренных нападках», пишет The Times. Это случилось после того, как еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган назвал Джонсона «неизбранным премьером», который совсем не похож на Уинстона Черчилля и угрожает стабильности Ирландии. По мнению Хогана, «жёсткий» брексит создаст «негативную атмосферу», что усложнит процесс заключения договора о свободной торговле между Великобританией и США.
«Господин Джонсон, судя по всему, считает себя современным Черчиллем, однако в случае «жёсткого» брексита единственным «черчилльским» наследием британского правительства будет фраза о том, что никогда ещё столь немногие не наносили вреда столь многим», — приводит The Times слова еврокомиссара.
В Великобритании заявили, что высказывания Хогана являются «дипломатическими уловками» Брюсселя, которые усложняют процесс заключения сделки по брекситу. В Лондоне подчеркнули, что согласятся на сделку лишь тогда, когда ЕС согласится убрать пункт об открытой границе между Ирландией и Северной Ирландией.
Как сообщает издание, в минувшую среду группа американских конгрессменов написала письмо Джонсону: в нём содержалось предупреждение о том, что создание любой угрозы границе между Ирландией и Северной Ирландией сделает заключение англо-американского торгового договора крайне маловероятным. В письме также говорится, что 33 млн американцев ирландского происхождения «разделяют общий интерес в сохранении Белфастских соглашений». Издание отмечает, что контролируемый демократами конгресс США может наложить вето на англо-американскую торговую сделку.
По словам министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковни, упрямая позиция британского правительства делает «жёсткий» брексит более вероятным. Ковни выразил уверенность в том, что Джонсон не сумеет убедить лидеров ЕС в своей правоте и склонить их к внесению поправок в сделку.
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