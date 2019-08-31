Times: Россия предложила Ирану везти нефть через Крым

Опасаясь американских санкций, ряд стран отказался покупать нефть у Ирана, и ему стало сложнее доставлять её. Однако, как отмечает Times, Москва и Тегеран сблизились на фоне вражды с США, и потому Россия предложила Ирану перевозить нефть по Волго-Донскому каналу из Каспийского моря в Чёрное, используя при этом порты Крыма.

Россия предложила Ирану помощь в обходе американских санкций на экспорт нефти, пишет Times. Она позволит перевозить нефть через свои порты в Крыму, и издание называет такой жест «новым признаком укрепления связи между Москвой и Тегераном».

Прежде Иран отправлял нефть в Сирию и Турцию через Суэцкий канал. Однако после выхода США из договора по иранскому атому этот путь стал проблематичным. Страны, которые покупают иранскую нефть или помогают её перевозить, рискуют попасть под американские санкции.

Тем не менее, российские власти заявили, что Иран может использовать российский Волго-Донский канал, чтобы перебрасывать нефть из Каспийского моря в Чёрное. «Обоюдный интерес к сотрудничеству между Ираном и Крымом возрастает, особенно с учётом антииранской американской политики», — приводит издание слова российского чиновника Георгия Мурадова.

Официально Иран ещё не дал своего ответа, но, как отмечает автор статьи, эта возможность может добавить его нефтяной промышленности пространство для манёвра. По словам аналитиков, из-за санкций экспорт нефти упал с отметки в 2,5 млн баррелей в день до 0,5 млн.

Турция ещё в мае отказалась от импорта иранской нефти. Помимо Сирии, Иран продаёт нефть также Китаю. Но на Китай США пока не стали накладывать санкции, опасаясь того, что они могут ещё сильнее навредить торговым отношениям между двумя странами.

Как отмечает автор статьи, и у России отношения с США испортились, и эта общая вражда с Вашингтоном сблизила Тегеран и Москву. Так, представитель ВМФ Ирана заявил, что они проведут совместные с Россией учения до конца этого года в северных районах Индийского океана и в Оманском заливе.