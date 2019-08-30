CNBC: Израиль должен выбирать: дружба с США или китайские инвестиции

Администрация Трампа требует от Израиля дистанцироваться от Китая, и Израилю лучше прислушаться, даже если это означает срыв многомиллиардных контрактов с китайскими компаниями, пишет CNBC. По словам автора статьи, это не каприз Белого дома, а вопрос безопасности.

«Возможно, Израилю скоро придётся выбирать между Китаем и США», — пишет CNBC. За последние полтора года администрация Трампа неоднократно предупреждала своего ближневосточного союзника о необходимости «дистанцироваться» от Пекина или даже отменить некоторые экономические сделки.



В частности, такие предупреждения звучали из уст госсекретаря Майка Помпео и советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. «Стоит отметить не только то, что США — явно важнейший и сильнейший союзник Израиля, но и то, что Помпео и Болтон — самые большие сторонники Израиля в Вашингтоне», — подчёркивает автор статьи Джейк Новак.



По словам журналиста, израильским властям предстоит принять «непростое решение». В стране «людей, переживших холокост», знают, что все хорошие отношения евреев с нееврейскими государствами «в конечном итоге портились», говорится в статье. Поэтому, при всём уважении к США израильтяне не хотят «класть все яйца в одну корзину».



«В последние годы Израиль существенно углубил и улучшил отношения с некогда враждебными странами, такими как Индия, Россия и, самое главное, Саудовская Аравия, Бахрейн и Оман», — пишет CNBC. Но когда зашла речь о Китае, израильские власти сочли, что «Израиль вряд ли сможет наслаждаться плодами китайских инвестиций в инфраструктуру, не потеряв в значительной степени поддержку со стороны Америки».



На кону оказались два крупнейших проекта на территории Израиля, говорится в статье. В первом случае речь идёт о передаче важнейшего порта Хайфа под контроль Шанхайской международной портовой группы. В этот проект Китай уже вложил $2 млрд. Во втором случае речь идёт о прокладке железнодорожных тоннелей в Тель-Авиве — этот тендер выиграла China Railway Tunnel Group. Но есть и другие сделки, отмечает CNBC.



Однако, как бы ни были заманчивы китайские миллиардные инвестиции, Израиль должен сделать выбор в пользу США — и в этом ему поможет знание истории, уверяет автор статьи.

«В первые годы существования Израиля еврейское государство пыталось установить хорошие отношения с СССР… Если у Израиля и могли бы возникнуть затруднения в вопросе о том, чью сторону занять в холодной войне, все они быстро отпали, потому что Советский Союз стал важнейшим военным покровителем всех наиболее опасных врагов Израиля на Ближнем Востоке», — говорится в тексте.



Китай, в свою очередь, поддерживает Иран, покупая иранскую нефть, несмотря на санкции США, отмечает CNBC. И хотя это не то же самое, что поставлять танки, самолёты и ракеты, деньги от нефти «помогают иранской международной террористической инфраструктуре, угрожающей Израилю». Закрывать на это глаза — значит забыть уроки холодной войны, уверяет автор статьи.



Кроме того, Израиль должен понимать, что Вашингтон не шутит: ведь США исключили Турцию из программы производства самолётов F-35, после того как Анкара решила закупить у России С-400, отмечает CNBC.



«Распрощаться с несколькими соблазнительными инфраструктурными проектами» будет непросто, рассуждает автор статьи, но во всём есть свои недостатки. В конце концов, у Израиля и без Китая достаточно партнёров.



«Многие эксперты пытаются подать это так, будто администрация Трампа требует от Израиля преданно выполнять каждый её каприз. Но, учитывая, что китайский военный и промышленный шпионаж должен внушать серьёзные опасения любой стране, Израилю приходится выбирать вовсе не для того, чтобы президент Дональд Трамп был доволен. Израиль, который всегда выше всего ценил свою безопасность, на самом деле не может поступить по-другому», — заключает CNBC.